С Зубковым и Винисиусом. Состав Шахтера на матч с Ипсвичем

Сегодня, 20 июля донецкий «Шахтер» в рамках подготовки к новому сезону УПЛ проведет товарищеский матч против английского «Ипсвича». Начало поединка – в 15:00 по киевскому времени.

Стал известен стартовый состав команды Марино Пушича на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

Запасные: Баглай, Твардовский, Грамм, Фарина, Козик, Савченко, Франьич, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон.

