С Зубковым и Винисиусом. Состав Шахтера на матч с Ипсвичем
«Горняки» проведут контрольный матч
Сегодня, 20 июля донецкий «Шахтер» в рамках подготовки к новому сезону УПЛ проведет товарищеский матч против английского «Ипсвича». Начало поединка – в 15:00 по киевскому времени.
Стал известен стартовый состав команды Марино Пушича на матч:
«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.
Запасные: Баглай, Твардовский, Грамм, Фарина, Козик, Савченко, Франьич, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон.
🧡 Shakhtar line-up for the friendly game vs @IpswichTown ⚽️— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 20, 2024
🔴 Watch the test game vs the @premierleague newcomers live within Ukraine ⬇️https://t.co/ODmGayLByy
🔴 The stream outside of Ukraine: https://t.co/YqO3zov2mD.#Shakhtar #ShakhtarIpswich pic.twitter.com/5w0DoiWzDn
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