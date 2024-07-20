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  4. С Зубковым и Винисиусом. Состав Шахтера на матч с Ипсвичем
Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 14:47 | Обновлено 20 июля 2024, 14:48
605
4

С Зубковым и Винисиусом. Состав Шахтера на матч с Ипсвичем

«Горняки» проведут контрольный матч

20 июля 2024, 14:47 | Обновлено 20 июля 2024, 14:48
605
4
С Зубковым и Винисиусом. Состав Шахтера на матч с Ипсвичем
ФК Шахтер

Сегодня, 20 июля донецкий «Шахтер» в рамках подготовки к новому сезону УПЛ проведет товарищеский матч против английского «Ипсвича». Начало поединка – в 15:00 по киевскому времени.

Стал известен стартовый состав команды Марино Пушича на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

Запасные: Баглай, Твардовский, Грамм, Фарина, Козик, Савченко, Франьич, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон.

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Шахтер Донецк Ипсвич контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи стартовые составы
Олег Дидух Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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Saar
Вінісіус у Реалі, а це - лайно собаче
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+1
New Zealander
А де другий Педріньйо?
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+1
GloryUkraine
Тепер, коли у Шахтаря є два педрінйі, якщо гри не буде, то можна сміливо сказати, що до дупи такий футбол.
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0
zzg77
Шахтар придбав Вінісіуса - оце справжня сенсація!! 
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0
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