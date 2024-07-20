Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ

20 июля «Шахтер» провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Марино Пушича сыграла против «Ипсвича», который в будущем сезоне сыграет в АПЛ.

«Горняки» уступили в матче со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Сем Морси, который забил на 29-й минуте.

Это был шестой контрольный матч «Шахтера» на сборе. Ранее команда сыграла с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1), «Ризеспором» (5:0) и «Бешикташем» (1:0).

Товарищеский матч. 20 июля.

Шахтер – Ипсвич – 0:1

Голы: Морси, 29.

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

Запасные: Баглай, Твардовский, Грамм, Фарина, Козик, Савченко, Франьич, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон.