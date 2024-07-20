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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 17:19 |
467
6

Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ

«Горняки» проиграли «Ипсвичу»

20 июля 2024, 17:19 |
467
6
Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ
ФК Шахтер

20 июля «Шахтер» провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Марино Пушича сыграла против «Ипсвича», который в будущем сезоне сыграет в АПЛ.

«Горняки» уступили в матче со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Сем Морси, который забил на 29-й минуте.

Это был шестой контрольный матч «Шахтера» на сборе. Ранее команда сыграла с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1), «Ризеспором» (5:0) и «Бешикташем» (1:0).

Товарищеский матч. 20 июля.

Шахтер – Ипсвич – 0:1
Голы: Морси, 29.

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

Запасные: Баглай, Твардовский, Грамм, Фарина, Козик, Савченко, Франьич, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон.

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товарищеские матчи Ипсвич Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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Saar
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+3
ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА БЕЗ ПАНИКИ НАШ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ВАЗЬМЕТ В ЭТАМ СЕЗОНЕ ЛИГУ ЧЕМПИОНАВ СЛАВА РЕНАТУ ТАКИХ ТОПЧЕКАВ КАК ИПСВИЧЬ В ЛИГИ ЧЕМПИОНАВ НЕТУ 
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+2
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Pavel_i_CO
Лугандони, що з пиками
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0
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Андрей⚒️
Зубков это просто нонсенс та самая любовница это кто? Пушич или Срна? Сколько ещё мы будем терпеть это бревно? Тобиас… ошибка на уровне ДЮСШ. Грамм и Франьич хорошо в защите отыграли зато. Франьича можно было бы даже в пару с Матвиенко ставить, но 2 левоногих ЦЗ… Слабовато конечно сыграли, но это сборы! Шахтёр уже который год показывает плохую игру на сборах, а потом выигрывает УПЛ и годно играет в ЛЧ 
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-4
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