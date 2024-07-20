Шахтер Донецк

20 июля «Шахтер» провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Марино Пушича сыграла против «Ипсвича», который в следующем сезоне сыграет в АПЛ.

«Горняки» проиграли со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил английский полузащитник Сэм Морси на 29-й минуте.

Товарищеский матч. 20 июля.

Шахтер – Ипсвич – 0:1

Голы: Морси, 29.

Видеообзор матча