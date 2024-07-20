Шахтер Донецк

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20.07.2024 15:00 – FT 0 : 1
Ипсвич Таун
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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 18:25 |
175
0

Шахтер – Ипсвич – 0:1. Спарринг с клубом АПЛ. Видео гола и обзор матча

Украинская команда провела очередной товарищеский матч на летних сборах

20 июля 2024, 18:25 |
175
0
Шахтер – Ипсвич – 0:1. Спарринг с клубом АПЛ. Видео гола и обзор матча
ФК Шахтер

20 июля «Шахтер» провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Марино Пушича сыграла против «Ипсвича», который в следующем сезоне сыграет в АПЛ.

«Горняки» проиграли со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил английский полузащитник Сэм Морси на 29-й минуте.

Товарищеский матч. 20 июля.

Шахтер – Ипсвич – 0:1
Голы: Морси, 29.

Видеообзор матча

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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