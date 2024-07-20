Шахтер Донецк

Товарищеские матчи
20.07.2024 15:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига20 июля 2024, 18:25 |
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Шахтер – Ипсвич – 0:1. Спарринг с клубом АПЛ. Видео гола и обзор матча
Украинская команда провела очередной товарищеский матч на летних сборах
20 июля 2024, 18:25 |
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20 июля «Шахтер» провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Марино Пушича сыграла против «Ипсвича», который в следующем сезоне сыграет в АПЛ.
«Горняки» проиграли со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил английский полузащитник Сэм Морси на 29-й минуте.
Товарищеский матч. 20 июля.
Шахтер – Ипсвич – 0:1
Голы: Морси, 29.
Видеообзор матча
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