ВИДЕО. Шахтер провел тренировку после победного спарринга с Бешикташем
Горняки завершили 25-й день сборов в словенском Брдо
Футболисты «Шахтера» после одержанной накануне победы в контрольном матче с «Бешикташем» (1:0) продолжили работу по подготовке к новому сезону, и в четверг, 18 июля, команда горняков отработала очередную тренировку.
Стартовали, как обычно, из тренажерного зала, а дальше провели полуторачасовую сессию на футбольном поле. Марино Пушич и его штаб предложили подопечным такую программу: разминка, игровые упражнения, квадраты на удержание мяча, работа в двух группах по развитию комбинационных действий и завершению атак, а также совершенствование определенных игровых элементов. В конце провели двустороннюю игру.
В субботу, 20 июля, «горняков» ждет следующий контрольный поединок. «Шахтер» встретится с английским «Ипсвичем» в 15:00 по киевскому времени.
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку после победного спарринга с Бешикташем
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