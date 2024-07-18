Названы лучшие теннисисты XXI века
ESPN особо выделил Серену Уильямс и Роджера Федерера
Американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN составил список 100 лучших спортсменов XXI века.
Среди прочих в него вошли лучшие представители мирового тенниса.
Вторую позицию в рейтинге заняла американская теннисистка Серена Уильямс, а представитель Швейцарии Роджер Федерер расположился на 6-й позиции. Учитывая занимаемые ими позиции, их можно назвать лучшими теннисистами нынешнего века.
Все теннисисты, которые вошли в топ-100 рейтинга ESPN:
- 2. Серена Уильямс
- 6. Роджер Федерер
- 11. Новак Джокович
- 12. Рафаэль Надаль
- 80. Энди Маррей
- 86. Винус Уильямс
Заметим, что лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN стал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс.
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