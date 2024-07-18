Названы лучшие теннисисты XXI века

Американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN составил список 100 лучших спортсменов XXI века.

Среди прочих в него вошли лучшие представители мирового тенниса.

Вторую позицию в рейтинге заняла американская теннисистка Серена Уильямс, а представитель Швейцарии Роджер Федерер расположился на 6-й позиции. Учитывая занимаемые ими позиции, их можно назвать лучшими теннисистами нынешнего века.

Все теннисисты, которые вошли в топ-100 рейтинга ESPN:

2. Серена Уильямс

6. Роджер Федерер

11. Новак Джокович

12. Рафаэль Надаль

80. Энди Маррей

86. Винус Уильямс

Заметим, что лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN стал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс.