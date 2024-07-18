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18 июля 2024, 17:02 | Обновлено 18 июля 2024, 17:12
237
1

Названы лучшие теннисисты XXI века

ESPN особо выделил Серену Уильямс и Роджера Федерера

18 июля 2024, 17:02 | Обновлено 18 июля 2024, 17:12
237
1
Названы лучшие теннисисты XXI века
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN составил список 100 лучших спортсменов XXI века.

Среди прочих в него вошли лучшие представители мирового тенниса.

Вторую позицию в рейтинге заняла американская теннисистка Серена Уильямс, а представитель Швейцарии Роджер Федерер расположился на 6-й позиции. Учитывая занимаемые ими позиции, их можно назвать лучшими теннисистами нынешнего века.

Все теннисисты, которые вошли в топ-100 рейтинга ESPN:

  • 2. Серена Уильямс
  • 6. Роджер Федерер
  • 11. Новак Джокович
  • 12. Рафаэль Надаль
  • 80. Энди Маррей
  • 86. Винус Уильямс

Заметим, что лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN стал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс.

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Серена Уильямс Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль Энди Маррей Винус Уильямс
Юрій Остроумов Источник: ESPN
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