ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в казахстанский Атырау

Казахстанский «Атырау» официально отрапортовал о подписании 19-летнего вингера «Шахтера» Хусрава Тоирова.

19-летний футболист из Таджикистана будет выступать за «Атырау» на правах аренды. По данным Transfermarkt, она рассчитана до 31 декабря нынешнего года.

Тоиров перешел в «Шахтер» в марте 2023 года из «Атырау» за 300 тысяч евро.

Проведя лишь 2 матча в УПЛ за «горняков», вингер впоследствии отметился скандальной выходкой, из-за которой был оштрафован на 300 тысяч гривен.