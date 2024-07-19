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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 20:00 |
1457
1

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в казахстанский Атырау

Хусрав Тоиров не сумел стать важной фигурой для первой команды «горняков», еще и угодил в скандал

19 июля 2024, 20:00 |
1457
1
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в казахстанский Атырау
instagram.com/fc_atyrau. Хусрав Тоиров

Казахстанский «Атырау» официально отрапортовал о подписании 19-летнего вингера «Шахтера» Хусрава Тоирова.

19-летний футболист из Таджикистана будет выступать за «Атырау» на правах аренды. По данным Transfermarkt, она рассчитана до 31 декабря нынешнего года.

Тоиров перешел в «Шахтер» в марте 2023 года из «Атырау» за 300 тысяч евро.

Проведя лишь 2 матча в УПЛ за «горняков», вингер впоследствии отметился скандальной выходкой, из-за которой был оштрафован на 300 тысяч гривен.

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Хусрав Тоиров Атырау Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы чемпионат Казахстана по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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serhiy
Ще серуна відправити до кафу.
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