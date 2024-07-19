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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 20:22 | Обновлено 19 июля 2024, 20:23
266
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о продлении контракта с полузащитником

Договор между Дмитрием Клецом и клубом из Ровно рассчитан на 2 года

19 июля 2024, 20:22 | Обновлено 19 июля 2024, 20:23
266
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о продлении контракта с полузащитником
НК Верес. Дмитрий Клёц

НК «Верес» объявил о продлении контракта со своим игроком.

Полузащитник Дмитрий Клёц следующие 2 сезона продолжит выступать за ровенский клуб.

Воспитанник ровенского лицея №26 и ДЮСШ «Верес» подписал новый двухлетний контракт с народным клубом!

Дмитрий Клёц играет за «Верес» на протяжении трёх сезонов подряд с момента возвращения клуба в УПЛ. За это время полузащитник провёл за красно-чёрных 46 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Дмитрий Клёц продление контракта трансферы трансферы УПЛ
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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