Украина. Премьер лига19 июля 2024, 20:22 | Обновлено 19 июля 2024, 20:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о продлении контракта с полузащитником
Договор между Дмитрием Клецом и клубом из Ровно рассчитан на 2 года
19 июля 2024, 20:22 | Обновлено 19 июля 2024, 20:23
266
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НК «Верес» объявил о продлении контракта со своим игроком.
Полузащитник Дмитрий Клёц следующие 2 сезона продолжит выступать за ровенский клуб.
Воспитанник ровенского лицея №26 и ДЮСШ «Верес» подписал новый двухлетний контракт с народным клубом!
Дмитрий Клёц играет за «Верес» на протяжении трёх сезонов подряд с момента возвращения клуба в УПЛ. За это время полузащитник провёл за красно-чёрных 46 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
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