ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о продлении контракта с полузащитником

НК «Верес» объявил о продлении контракта со своим игроком.

Полузащитник Дмитрий Клёц следующие 2 сезона продолжит выступать за ровенский клуб.

Воспитанник ровенского лицея №26 и ДЮСШ «Верес» подписал новый двухлетний контракт с народным клубом!

Дмитрий Клёц играет за «Верес» на протяжении трёх сезонов подряд с момента возвращения клуба в УПЛ. За это время полузащитник провёл за красно-чёрных 46 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.