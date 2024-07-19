Стали известны потенциальные соперники Кривбасса в 3-м раунде Лиги Европы
Динамо в случае поражения в ЛЧ от Партизана окажется в числе сеяных в Q3 ЛЕ
Вечером 18 июля по итогам матчей первого отборочного раунда (Q1) Лиги Европы 2024/25 определен список потенциальных участников 3-го раунда квалификации.
Жеребьевка пройдет в понедельник, 22 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
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Криворожский Кривбасс вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.
Потенциальные соперники Кривбасса в Q3 ЛЕ
- победитель: Аякс (Нидерланды) / Войводина (Сербия)
- победитель: Брага (Португалия) / Маккаби Петах-Тиква (Израиль)
- победитель: Мольде (Норвегия) / Силькеборг (Дания)
- Виктория Пльзень (Чехия)
- проигравший: Партизан (Сербия) / Динамо Киев (Украина)
- победитель: Шериф Тирасполь (Чехия) / Эльфсборг (Швеция)
- победитель: Рапид Вена (Австрия) / Висла Краков (Польша)
Киевское Динамо в случае поражения в Q2 Лиги чемпионов от сербского Партизана окажется в числе сеяных команд в Q3 Лиги Европы.
Потенциальные соперники Динамо в Q3 ЛЕ
- победитель: Риека (Хорватия) / Корвинул (Румыния)
- победитель: Трабзонспор (Турция) / Ружомберок (Словакия)
- победитель: Серкль Брюгге (Бельгия) / Килмарнок (Шотландия)
- Серветт (Швейцария)
- проигравший: Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция)
- победитель: Панатинаикос (Греция) / Ботев Пловдив (Болгария)
- Кривбасс (Украина)
Пока нет окончательной информации, смогут ли сыграть между собой команды из одной страны в этом раунде Q3 Лиги Европы.
Команды, которые выиграют противостояния Q3, получат путевки в Q4 Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.
Лига Европы 2024/25. 3-й раунд квалификации (Q3)
Матчи: 8 и 15 августа 2024 года
Посев для жеребьевки Q3
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