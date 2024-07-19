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Лига Европы
19 июля 2024, 00:45 | Обновлено 19 июля 2024, 01:09
309
0

Стали известны потенциальные соперники Кривбасса в 3-м раунде Лиги Европы

Динамо в случае поражения в ЛЧ от Партизана окажется в числе сеяных в Q3 ЛЕ

19 июля 2024, 00:45 | Обновлено 19 июля 2024, 01:09
309
0
Стали известны потенциальные соперники Кривбасса в 3-м раунде Лиги Европы
ФК Кривбасс

Вечером 18 июля по итогам матчей первого отборочного раунда (Q1) Лиги Европы 2024/25 определен список потенциальных участников 3-го раунда квалификации.

Жеребьевка пройдет в понедельник, 22 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

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Криворожский Кривбасс вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.

Потенциальные соперники Кривбасса в Q3 ЛЕ

  • победитель: Аякс (Нидерланды) / Войводина (Сербия)
  • победитель: Брага (Португалия) / Маккаби Петах-Тиква (Израиль)
  • победитель: Мольде (Норвегия) / Силькеборг (Дания)
  • Виктория Пльзень (Чехия)
  • проигравший: Партизан (Сербия) / Динамо Киев (Украина)
  • победитель: Шериф Тирасполь (Чехия) / Эльфсборг (Швеция)
  • победитель: Рапид Вена (Австрия) / Висла Краков (Польша)

Киевское Динамо в случае поражения в Q2 Лиги чемпионов от сербского Партизана окажется в числе сеяных команд в Q3 Лиги Европы.

Потенциальные соперники Динамо в Q3 ЛЕ

  • победитель: Риека (Хорватия) / Корвинул (Румыния)
  • победитель: Трабзонспор (Турция) / Ружомберок (Словакия)
  • победитель: Серкль Брюгге (Бельгия) / Килмарнок (Шотландия)
  • Серветт (Швейцария)
  • проигравший: Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция)
  • победитель: Панатинаикос (Греция) / Ботев Пловдив (Болгария)
  • Кривбасс (Украина)

Пока нет окончательной информации, смогут ли сыграть между собой команды из одной страны в этом раунде Q3 Лиги Европы.

Команды, которые выиграют противостояния Q3, получат путевки в Q4 Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.

Лига Европы 2024/25. 3-й раунд квалификации (Q3)

Матчи: 8 и 15 августа 2024 года

Посев для жеребьевки Q3

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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