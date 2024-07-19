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  4. Известна реакция Месси на поражение Аргентины Саудовской Аравии на ЧМ-2022
Чемпионат мира
19 июля 2024, 04:41 |
340
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Известна реакция Месси на поражение Аргентины Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Де Пауль поделился подробностями фиаско аргентинцев на старте триумфального мундиаля

19 июля 2024, 04:41 |
340
0
Известна реакция Месси на поражение Аргентины Саудовской Аравии на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Хавбек сборной Аргентины по футболу Родриго Де Пауль рассказал, как звездный Лионель Месси отреагировал на поражение команды в стартовом матче чемпионата мира 2022 против Саудовской Аравии (1:2):

«Поражение от Саудовской Аравии было ужасным. Мы не проигрывали в течение трех лет и были непобежденными в течение очень долгого времени, и мы забыли, что значит проигрывать. Мы вернулись в отель и все стояли молча, было слышно, как мы резали еду, это было очень некрасиво.

Лео переживал, но он пытался это скрыть, потому что знает, что мы вдохновлялись им. Скалони дал нам выходной на следующий день, и ни я, ни Месси не хотели видеть нашу семью. Мы заперлись в комнате, и он сказал мне: «Это мой последний чемпионат мира, я не могу уйти вот так, я не могу в это поверить», – цитирует Де Пауля Clarin.

В итоге аргентинцы не просто сумели выйти из группы, где также играли с Польшей и Мексикой, но также и выиграли титул мундиаля в Катаре.

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Родриго Де Пауль Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Саудовская Аравия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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