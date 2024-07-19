Известна реакция Месси на поражение Аргентины Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Хавбек сборной Аргентины по футболу Родриго Де Пауль рассказал, как звездный Лионель Месси отреагировал на поражение команды в стартовом матче чемпионата мира 2022 против Саудовской Аравии (1:2):

«Поражение от Саудовской Аравии было ужасным. Мы не проигрывали в течение трех лет и были непобежденными в течение очень долгого времени, и мы забыли, что значит проигрывать. Мы вернулись в отель и все стояли молча, было слышно, как мы резали еду, это было очень некрасиво.

Лео переживал, но он пытался это скрыть, потому что знает, что мы вдохновлялись им. Скалони дал нам выходной на следующий день, и ни я, ни Месси не хотели видеть нашу семью. Мы заперлись в комнате, и он сказал мне: «Это мой последний чемпионат мира, я не могу уйти вот так, я не могу в это поверить», – цитирует Де Пауля Clarin.

В итоге аргентинцы не просто сумели выйти из группы, где также играли с Польшей и Мексикой, но также и выиграли титул мундиаля в Катаре.