Цыганков пропустил товарищеский матч Жироны. Что произошло?

Игрок «Жироны» Виктор Цыганков первый товарищеский матч своей команды с «Олотом» (1:1) из-за травмы, полученной в первом матче сборной Украины на Евро-2024 против Румынии 17 июня.

Медицинский штаб прогнозирует возвращение полузащитника после разрыва мышцы бедра второй ступени в строй через 5-6 недель после начала реабилитации. Если прогнозы врачей подтвердятся, Цыганков может приступить к тренировкам уже через неделю.

В минувшем сезоне Цыганков сыграл 34 матча за Жирону, отметившись 8 голами и 7 результативными передачами.