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  4. Цыганков пропустил товарищеский матч Жироны. Что произошло?
Испания
19 июля 2024, 01:45 |
153
1

Цыганков пропустил товарищеский матч Жироны. Что произошло?

Причина заключается в неприятной травме

19 июля 2024, 01:45 |
153
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Цыганков пропустил товарищеский матч Жироны. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Игрок «Жироны» Виктор Цыганков первый товарищеский матч своей команды с «Олотом» (1:1) из-за травмы, полученной в первом матче сборной Украины на Евро-2024 против Румынии 17 июня.

Медицинский штаб прогнозирует возвращение полузащитника после разрыва мышцы бедра второй ступени в строй через 5-6 недель после начала реабилитации. Если прогнозы врачей подтвердятся, Цыганков может приступить к тренировкам уже через неделю.

В минувшем сезоне Цыганков сыграл 34 матча за Жирону, отметившись 8 голами и 7 результативными передачами.

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Виктор Цыганков травма Жирона сборная Украины по футболу
Алексей Тиньков Источник: Динамо Киев от Шурика
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