Аякс – Олимпиакос. Прогноз и анонс на товарищеский матч

19 июля пройдет товарищеский матч, в котором «Аякс» встретится с «Олимпиакосом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Аякс

Команда, безусловно, остается всеевропейской футбольной легендой и голландским национальным рекордсменом по количеству трофеев. Но в 2022-м году ушел тен Хаг, взявший второй титул кряду, и примерно тогда же со скандалом уволили Овермарса. И очень быстро дела ухудшились настолько, что по ходу розыгрыша 2023/2024 красно-белые обновили массу своих антирекордов. Они достигали зоны вылета Эредивизии, и хорошо, что хоты бы с ван т'Схипом угадали - тот проявил себя как пожарник, в итоге буквально вытащив амбициозный клуб на 5-е место. Оно позволило даже в еврокубках остаться! И уже в конце месяца будет противостояние с сербской Войводиной в квалификации Лиги Европы. К нему готовит уже новый наставник, Фариоли, которого переманили с Ниццы. Неплохо заработав на том же Микаутадзе, пока что покупать не спешат. А пока играют, и довольно активно, хотя и не всегда успешно, товарищеские поединки.

Ставки на матч Аякс – Олимпиакос

Олимпиакос

Клуб очень похож на своего соперника - вплоть до того, какие цвета используются. Это тоже рекордсмен национального футбола, выигравший больше всего различных трофеев... И после 2022-го года утративший статус флагмана. Тут обошлось без таких драматичных провалов, как в Амстердаме. Но и для горячих болельщиков, и для амбициозного руководства 3-е место в 2023/2024 - это явная и болезненная неудача... Но Хосе Мендилибар, пришедший по ходу розыгрыша, с лихвой компенсировав ее, выиграв Лигу конференций! Понятно, что испанец теперь в Пирее имеет самый что ни есть культовый статус. Но перед ним уже ставят новые задачи, а из новичков пока что и назвать толком некого - а вот Иборра вернулся на родину, перебравшись в Леванте.

Статистика личных встреч

Клубы играли в кубке чемпионов в 1983-м и 1998-м годах. В первом случае после пары нулевых ничьих в экстра-тайме победили греки. Во втором были 1:0 в Пирее и 2:0 в Амстердаме в пользу хозяев арены.

Прогноз

GGBET не верит в греков, которые только вышли с отпуска. Голландцы играют дольше, и неплохо - верим в их победу (коэффициент - 1,8).