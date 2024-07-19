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Футбол
19 июля 2024, 06:37 | Обновлено 19 июля 2024, 06:44
174
0

Ирак U-23 – Украина U-23. Старт ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 июля в 20:00 первый матч команды Руслана Ротаня на ОИ-2024

19 июля 2024, 06:37 | Обновлено 19 июля 2024, 06:44
174
0
Ирак U-23 – Украина U-23. Старт ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионнез».

В соревнованиях ОИ-2024, согласно регламенту, могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

Команда Руслана Ротаня провела два спарринга перед ОИ-2024. 14 июля сборная Украины U-23 сыграла вничью спарринг с командой Египта U-23 (1:1), а 18 июля разошлась миром со сборной Парагвая U-23 (2:2)

Ирак U-23 – Украина U-23. Старт ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча ожидается вскоре.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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