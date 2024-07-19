Экс-тренер Федерера назвал нынешние проблемы Джоковича

Иван Любичич, который ранее тренировал швейцарца Роджера Федерера, высказал мнение о нынешней психологической форме 24-кратного победителя турниров серии Grand Slam Новака Джоковича из Сербии.

«У него психологические трудности. Он, конечно, не забыл, как играть в теннис. Несомненно, внутри у Новака есть огонь, но чего-то ему не хватает. Он привык бороться за каждое очко, завоёвывать игровое пространство шаг за шагом. Если он не почувствует этих стимулов, у него могут возникнуть трудности», – заявил Любичича.

Как известно, в минувший уик-энд Джокович в финале Уимблдона-2024 проиграл в трех сетах испанцу Карлосу Алькарасу – 2:6, 2:6, 7:6 (4:7).

Ранее Новак Джокович прокомментировал свое разгромное фиаско в финале лондонского мейджора.