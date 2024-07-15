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  4. Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона
Уимблдон
15 июля 2024, 12:55 |
553
0

Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона

Новак признал, что не дотягивал до уровня Карлоса Алькараса

15 июля 2024, 12:55 |
553
0
Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Новак Джокович

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал поражение в финал Уимблдона от Карлоса Алькараса – 2:6, 2:6, 6:7(4).

«Сегодня я чувствовал, что слабее по сравнению с Карлосом. А он был сильнее. И все. Он играл каждый мяч лучше меня. Но не думаю, что был способен на большее. Он не давал легко выигрывать очки на моей подаче. Он играл очень разнообразно, подавал 218 км/ч – я никогда не видел у него такой скорости. Наверное, он вчера очень хорошо потренировал подачу.

Финал Уимблдона придает мне большую уверенность. Но в то же время я чувствую, что не на том уровне, чтобы противостоять лучшим игрокам мира – Карлосу и Яннику [Синнеру]. Чтобы иметь реальный шанс на победу в матче с ними на поздних стадиях мейджоров или Олимпиады, мне надо играть намного лучше, чем сегодня. И физически себя чувствовать тоже намного лучше. Не могу сказать, что я впервые с таким столкнулся. Обычно в таких случаях я встаю, учусь и становлюсь сильнее. Так и сделаю.

Сейчас Олимпиада и US Open – основные цели для меня до конца года. Надеюсь, на этих двух турнирах я покажу лучшие результаты», – сказал Джокович.

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ВИДЕО. Как Алькарас заставил страдать Джоковича в финале Уимблдона-2024
Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2024
Владимир Клепач Источник: Wimbledon
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