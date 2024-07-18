Известно, трансфер в какой клуб предпочитает Лунин. Там играет украинец
Украинский вратарь хотел бы перейти в «Челси»
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
По информации испанского издания Okdiario, Лунин серьезно рассматривает вариант с переходом в лондонский «Челси» этим летом, за который играет украинец Михаил Мудрик. Издание отмечает, что украинец решил не продлевать контракт с «Реалом», а перейти в клуб, где будет иметь стабильную игровую практику. Не исключается, что между «Челси» и «Реалом» может состояться обмен – Лунин на Кепу.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
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