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Товарищеские матчи
Тростянец
18.07.2024 16:00 – FT 3 : 1
Полтава
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Украина. Первая лига
19 июля 2024, 05:09 | Обновлено 19 июля 2024, 05:18
135
0

Полтава за один день проиграла два товарищеских матча в Николаевке

Клуб Первой лиги уступил командам Тростянец и Виктория Сумы

19 июля 2024, 05:09 | Обновлено 19 июля 2024, 05:18
135
0
Полтава за один день проиграла два товарищеских матча в Николаевке
СК Полтава

Клуб Первой лиги Полтава за один день проиграла два спарринга в Николаевке Сумской области.

Полтава проиграла контрольные матчи против команд Тростянец (1:3) и Виктории Сумы (1:2).

Товарищеский матч. 18 июля

Николаевка, стадион Виктория

16:00. Тростянец – СК Полтава – 3:1 (2:1)

Голы: Шаповал, 29, Деревинский, 32, Дувняк, 63 – Марусич, 44

18:00. Виктория Сумы – СК Полтава – 2:1 (1:0)

Голы: Шпыренок, 36, Сасовский, 61 – Щербак, 51

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товарищеские матчи Полтава Тростянец Виктория Сумы (Николаевка) учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины Вторая лига Украины
Николай Степанюк Источник: СК Полтава
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