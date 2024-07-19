Товарищеские матчи
Украина. Первая лига19 июля 2024, 05:09 | Обновлено 19 июля 2024, 05:18
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Полтава за один день проиграла два товарищеских матча в Николаевке
Клуб Первой лиги уступил командам Тростянец и Виктория Сумы
19 июля 2024, 05:09 | Обновлено 19 июля 2024, 05:18
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Клуб Первой лиги Полтава за один день проиграла два спарринга в Николаевке Сумской области.
Полтава проиграла контрольные матчи против команд Тростянец (1:3) и Виктории Сумы (1:2).
Товарищеский матч. 18 июля
Николаевка, стадион Виктория
16:00. Тростянец – СК Полтава – 3:1 (2:1)
Голы: Шаповал, 29, Деревинский, 32, Дувняк, 63 – Марусич, 44
18:00. Виктория Сумы – СК Полтава – 2:1 (1:0)
Голы: Шпыренок, 36, Сасовский, 61 – Щербак, 51
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