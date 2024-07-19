Полтава за один день проиграла два товарищеских матча в Николаевке

Клуб Первой лиги Полтава за один день проиграла два спарринга в Николаевке Сумской области.

Полтава проиграла контрольные матчи против команд Тростянец (1:3) и Виктории Сумы (1:2).

Товарищеский матч. 18 июля

Николаевка, стадион Виктория

16:00. Тростянец – СК Полтава – 3:1 (2:1)

Голы: Шаповал, 29, Деревинский, 32, Дувняк, 63 – Марусич, 44

18:00. Виктория Сумы – СК Полтава – 2:1 (1:0)

Голы: Шпыренок, 36, Сасовский, 61 – Щербак, 51