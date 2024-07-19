ЭГИНАЛДУ: «Мое празднование гола символизирует первую букву имени мамы»

Полузащитник «Шахтера» Эгиналду рассказал о товарищеском матче с «Бешикташем» (1:0), своих физических кондициях и целях на новый сезон.

– Эгиналду, благодаря твоему голу «Шахтер» победил «Бешикташ» в контрольном матче. Каким будет анализ этой встречи?

– Обычно в таких ситуациях возникают отличные чувства. Я рад, что сумел помочь команде, а также приятно отличиться для персональной статистики. Игра была действительно сложной. «Бешикташ» был организован и хорошо обращался с мячом, но мы сумели противодействовать этому.

– Вспомни и опиши эпизод с забитым мячом.

– Это был довольно неожиданный гол для меня. Я просто исполнял свои обычные обязанности, увидел возможность пробить головой и забил. Вот и все.

– Мы заметили, что у тебя новое празднование после того, как ты забиваешь. Что это значит, ведь смотрится интересно?

– Это давняя семейная традиция. Мое празднование символизирует первую букву имени моей матери.

– Если говорить о твоих кондициях, как считаешь, набрал ли ты оптимальную физическую форму?

– Я продолжаю работать каждый день с командой – как физически, так и ментально. Не знаю, возможно ли достичь идеала, поэтому мы ежедневно работаем и усовершенствуемся.

– На летних сборах в «Шахтере» стало больше бразильцев. Приехали Педриньо и Тобиас. Успели уже познакомиться?

– С Винисиусом имел возможность играть за национальную сборную Бразилии U20, а о Педриньо слышал раньше. Во время сборов мы общались. Они отличные и приятные ребята, уверен, что вместе сможем быть полезны «Шахтеру».

– Педриньо – самый взрослый легионер в «Шахтере». Делится ли он своим опытом с вами?

– Конечно! Он делится своим опытом, и это больше касается ментального и нравственного поведения. Это ценная помощь, и мы стараемся ее воспринимать.

– В начале августа «Шахтер» начнет новый сезон. Какие твои цели?

– Мои цели самые высокие – всегда побеждать, пройти как можно больше этапов в соревнованиях и помогать команде голами и голевыми передачами.