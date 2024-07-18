10 самых богатых футболистов мира
Заглянем в «тугие кошельки» игроков, которых считают самыми зажиточными в игре № 1
Профессиональные футболисты в большинстве своем, как и представители иных профессий, выходят на поле с главной целью – заработать достаточное количество денежных средств, чтобы это позволило им жить без материальных проблем, обеспечивая выполнение большинства как личных, так и семейных пожеланий. Медали, кубки и прочая "трофейная атрибутика" также являются важными аспектами для подавляющего большинства футболистов, однако деньги, говоря откровенно, все равно находятся и будут оставаться на вершине списка приоритетов.
А раз так, то довольно интересно будет посмотреть, кто же в футболе является самым богатым. Согласитесь, это стоит нескольких минут вашего времени, которые пойдут на прочтение данного материала…
10. Роналдо – 160 миллионов долларов
Бразилец Роналдо является символом футбола "девяностых" и начала "нулевых" годов. Форвард, который заслужил прозвище "Феномен", выиграл не только множество трофеев, в том числе успев стать двукратным чемпионом мира, но также и оказался весьма успешным бизнесменом.
Сфера экономических интересов Роналдо весьма обширна – от агентской деятельности в футболе до компании по спортивному маркетингу, а также участию в различных авантюристичных проектах. Кроме того, легендарный экс-форвард до недавнего времени являлся владельцем бразильского Крузейро, который все-таки решил продать, и продолжает оставаться ключевым акционером и президентом испанского Вальядолида. Фанаты обеих этих команд нередко критиковали Роналдо за то, что для него экономическая выгода куда важнее спортивных результатов и показателей.
9. Уэйн Руни – 170 миллионов долларов
Уэйн Руни – это бывший форвард сборной Англии, Манчестер Юнайтед и ряда других клубов, который был на пике славы в первом и части второго десятилетий нынешнего века. Ему очень рано удалось заявить о себе, и ворваться в мир большого футбола, причем сразу на очень солидную зарплату в стане "красных дьяволов".
Еще за несколько лет до официального завершения карьеры, которое произошло в 2021-м, Уэйна Руни называли самым богатым английским футболистом, а вскоре специалисты скорректировали формулировку и назвали экс-форварда МЮ еще и самым богатым спортсменом Великобритании. Руни имел не только очень большой оклад, но еще и пользовался бешенной популярностью у рекламодателей, по причине чего нажил огромное состояние.
Интересно, что после завершения карьеры игрока Руни предпочел остаться в футболе, и с мая нынешнего года является главным тренером низшелигового английского Плимута.
8. Килиан Мбаппе – 180 миллионов долларов
Килиану Мбаппе, как и Уэйну Руни, удалось очень рано заявить о себе в европейском футболе. Благодаря этому французский форвард получил очень "жирный" контракт в Пари Сен-Жермен, вскоре стал звездой сборной Франции, вместе с которой выиграл ЧМ-2018, и рекламные контракты потекли к нему буквально рекой.
В родной Франции Мбаппе к своим 25 годам выиграл все, что только мог. Он является семикратным чемпионом страны, четырехкратным обладателем Кубка Франции, двукратным обладателем Кубка французской лиги и трехкратным обладателем Суперкубка страны. А вот Лигу чемпионов в рядах амбициозного ПСЖ Мбаппе так и не выиграл. Очевидно, ради возможности наконец-то поднять "ушастый кубок" над головой летом нынешнего года Килиан на правах свободного агента и ушел в Реал. К слову, по слухам, француз еще и получил феноменальную сумму подъемных от мадридцев – по разным данным, от 100 до 150 миллионов евро (выплаты будут разбиты на срок действия контракта Мбаппе с "бланкос").
7. Златан Ибрагимович – 190 миллионов долларов
Еще одним талантливым форвардом, которому удалось блестяще капитализировать свою известность и эпатажность в футбольном мире является швед Златан Ибрагимович. Профессиональную карьеру он завершил летом минувшего года в составе Милана, однако окончательно из футбола не ушел, и сейчас является советником высшего руководства "россонери".
Ибрагимовичу посчастливилось становиться чемпионом в ряде топовых чемпионатов Европы – Франции, Испании и Италии, держать над головой трофей Лиги Европы, однако Лига чемпионов великолепному шведу так и не покорилась. Впрочем, это не помешало Златану заработать колоссальное состояние, в чем неоценимую помощь сыграл также и ныне уже покойный суперагент Мино Райола…
6. Неймар – 200 миллионов долларов
32-летний форвард Неймар некоторыми бразильскими экспертами называется самым сильным и ярким футболистом этой страны за всю историю, хотя подобные утверждения, безусловно, очень даже спорны, как минимум из уважения к совершенно выдающемуся наследию «Короля футбола» Пеле.
Однако с точки зрения умения делать деньги на футболе Неймар в Бразилии действительно однозначный номер один. Он вместе с отцом в 2013 году пошел на трансфер в Барселону, который налоговые службы Испании впоследствии многократно исследовали и пришли к выводу, что там не обошлось без нарушений закона и утаивании реальной суммы сделки. Из стана «блаугранас» Неймар за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро ушел в Пари Сен-Жермен, где получил феноменальную зарплату и отступные, оправдать которые так и не смог. А летом минувшего года Неймар за 90 миллионов евро был продан в Аль-Хиляль, за который к настоящему моменту сыграл только 5 матчей (1 гол, 3 ассиста), а после получил тяжелую травму и пропустил остаток сезона, в котором «лидерам» удалось отпраздновать чемпионство и без звездного бразильца.
5. Дейв Уилан – 210 миллионов долларов
Дейв Уилан был профессиональным футболистом в 50-60-х годах минувшего века, когда выступал за Блэкберн Роверс и Крю Александру. После завершения карьеры игрока Уилан сфокусировал внимание на бизнесе, пройдя путь от торговца в скромной палатке на рынке до владельца сети супермаркетов, которую в 1978 году он продал за очень солидные по тем временам 1,5 миллиона фунтов.
Связь с футболом Уилан возобновил в 1995 году, когда стал собственником Уигана, игравшего на тот момент в третьем дивизионе английского футбола. При Уилане во главе клуба «латикс» смогли выбиться в Премьер-лигу, а в 2013 году сенсационно обыграли в финале Кубка Англии Манчестер Сити (1:0), завоевав первый существенный трофей в клубной истории.
В марте 2015 года Уилан передал клуб под руководство своему внуку. Ныне Дейву 87 лет, и он является культовой фигурой для «латикс», ведь в его честь перед стадионом Уигана даже была установлена статуя.
4. Дэвид Бекхэм – 450 миллионов долларов
Пожалуй, именно с Дэвида Бекхэма началось такое совершенно нормальное для современного футбола явление, как максимальное использование имиджевых прав с целью заработка денег на интересе фанатов, спонсоров, рекламодателей. Бекхэм был одним из лучших воспитанников Манчестер Юнайтед времен Алекса Фергюсона, однако его тяжело называть безоговорочным лидером того коллектива, где в не меньшей степени выделялись также Райан Гиггз и Пол Скоулз. Однако именно Бекхэму, который к тому же, обладал еще и незаурядной внешностью и нравился подавляющему большинству женской футбольной аудитории, удалось скопить безумные капиталы.
Поспособствовал росту доходов Бекхэма и его брак с известной певицей Викторией Адамс, вокалисткой женской британской поп-группы Spice Girls. Пара стала неимоверно медийной, и со временем это принесло Дэвиду дивиденды в США, когда он перебрался доигрывать за океан в ряды Лос-Анджелес Гэлакси. Там, в 2011 году, он был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира, хотя и на всевозможных рекламных контрактах зарабатывал очень и очень пристойно. Сегодня имя Дэвида Бекхэма продолжает оставаться популярным рекламным брендом, а еще он является совладельцем американского футбольного клуба Интер Майами, за который играет не только украинец Сергей Кривцов, но и живая легенда современного футбола Лионель Месси.
3. Криштиану Роналду – 500 миллионов долларов
39-летний Криштиану Роналду является живой легендой португальского и мирового футбола. В своей карьере он поиграл за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус, становился пятикратным обладателем Золотого мяча, чемпионом Европы, победителем Лиги наций, пятикратным триумфатором Лиги чемпионов.
В настоящий момент Криштиану Роналду на клубном уровне выступает в Саудовской Аравии за Аль-Наср. Туда португалец отправился после неудачной попытки вновь стать лидером Манчестер Юнайтед, и там он получил невероятный оклад в 200 миллионов евро в год. Учитывая огромное количество рекламных контрактов, а также прежние высокие заработки в европейских топ-клубах, совсем неудивительно, что активы Роналду позволяют ему спокойно входить в тройку самых богатых футболистов мира.
2. Лионель Месси – 600 миллионов долларов
Лионель Месси – главный соперник Криштиану Роналду в борьбе за все: начиная от трофеев и заканчивая негласными титулами, которые любят раздавать болельщики и журналисты. Аргентинец, в отличие от португальца, имеет на своем счету победу на чемпионате мира, которая была добыта на крайнем турнире в Катаре в 2022 году. Также Месси является аж восьмикратным обладателем Золотого мяча, а это безусловный рекорд в истории этого трофея, который, очевидно, если когда и будет переписан, то свидетелями этого мы станем еще очень и очень нескоро.
Как и Роналду, Месси недавно решил уехать из Европы. Сейчас он выступает в США за Интер Майами – клуб, где одним из совладельцев является Дэвид Бекхэм. Кооперация со столь успешной медийной личностью в мире футбола однозначно добавит в карман Лео еще немало спонсорских денежных средств, хотя формально его оклад в США значительно уступает саудовским заработкам Роналду – 54 миллиона долларов с учетом всех бонусов.
1. Фаик Болкиах – 20 миллиардов долларов
Если вы являетесь ярым поклонником футбола, но никогда и ничего не слышали о Фаике Болкиахе, не расстраивайтесь. Этот 26-летний полузащитник выступает за таиландский Ратчабури и не имеет на своем счету абсолютно никаких громких трофеев или титулов.
Во главу рейтинга самых богатых футболистов мирового футбола Болкиаха ставят по той причине, что он является сыном принца Королевства Бруней, а его родной дядя ныне выступает правящим султаном Брунея. Несложно догадаться, что Болкиах происходит из чрезвычайно богатой королевской семьи, и его состояние, по оценкам экспертов, составляет приблизительно 20 миллиардов долларов. Именно о таком наследстве когда-то зайдет речь, что позволит Фаику без любых оговорок быть безусловным № 1 в этом списке. Сейчас же Болкиах, который на юношеском уровне играл за Арсенал, Челси и Лестер, оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 150 тысяч евро – сумму отступных, которая по карману даже аутсайдеру или середняку украинской Премьер-лиги.
Текст: meta.ua/sport
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