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  4. Динамо и Заря выдвинули новые условия УПЛ-ТВ. Переговоры продолжаются
Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 01:46 |
175
0

Динамо и Заря выдвинули новые условия УПЛ-ТВ. Переговоры продолжаются

Стороны готовятся к новому раунду переговоров

19 июля 2024, 01:46 |
175
0
Динамо и Заря выдвинули новые условия УПЛ-ТВ. Переговоры продолжаются
Twitter

Киевское «Динамо» и луганская «Заря» выдвинули новые условия Украинской Премьер-лиге для сотрудничества с УПЛ-ТВ.

Детали не сообщаются. Известно, что поскольку «Днепр-1» снялся с чемпионата и не выступит в новом сезоне, лига не вела переговоры с клубом.

Домашние матчи «Динамо» и «Зари» ранее транслировались на ресурсах 1+1 Media, как и игры «Днепра-1». Сейчас стороны готовятся к новому этапу переговоров.

Если «Динамо» и «Заря» согласятся на присоединение к УПЛ-ТВ, то в УПЛ с кампании 2024/25 впервые в истории будет единый телепул.

Ранее УПЛ официально сообщила, что «Ингулец» вошел в общий телепул.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Днепр-1 телепул телевидение ТВ-права ТаТоТаке
Даниил Агарков Источник: ТаТоТаке
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