Динамо и Заря выдвинули новые условия УПЛ-ТВ. Переговоры продолжаются

Киевское «Динамо» и луганская «Заря» выдвинули новые условия Украинской Премьер-лиге для сотрудничества с УПЛ-ТВ.

Детали не сообщаются. Известно, что поскольку «Днепр-1» снялся с чемпионата и не выступит в новом сезоне, лига не вела переговоры с клубом.

Домашние матчи «Динамо» и «Зари» ранее транслировались на ресурсах 1+1 Media, как и игры «Днепра-1». Сейчас стороны готовятся к новому этапу переговоров.

Если «Динамо» и «Заря» согласятся на присоединение к УПЛ-ТВ, то в УПЛ с кампании 2024/25 впервые в истории будет единый телепул.

Ранее УПЛ официально сообщила, что «Ингулец» вошел в общий телепул.