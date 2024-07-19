Динамо и Заря выдвинули новые условия УПЛ-ТВ. Переговоры продолжаются
Стороны готовятся к новому раунду переговоров
Киевское «Динамо» и луганская «Заря» выдвинули новые условия Украинской Премьер-лиге для сотрудничества с УПЛ-ТВ.
Детали не сообщаются. Известно, что поскольку «Днепр-1» снялся с чемпионата и не выступит в новом сезоне, лига не вела переговоры с клубом.
Домашние матчи «Динамо» и «Зари» ранее транслировались на ресурсах 1+1 Media, как и игры «Днепра-1». Сейчас стороны готовятся к новому этапу переговоров.
Если «Динамо» и «Заря» согласятся на присоединение к УПЛ-ТВ, то в УПЛ с кампании 2024/25 впервые в истории будет единый телепул.
Ранее УПЛ официально сообщила, что «Ингулец» вошел в общий телепул.
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