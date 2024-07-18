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  4. Ингулец вошел в общий телепул УПЛ. Сколько всего клубов?
Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 19:33 |
950
0

Ингулец вошел в общий телепул УПЛ. Сколько всего клубов?

Клуб вслед за Карпатами вошел в телепул

18 июля 2024, 19:33 |
950
0
Ингулец вошел в общий телепул УПЛ. Сколько всего клубов?
УПЛ

УПЛ объявила о том, что новичок нового сезона элитного дивизиона «Ингулец» принял решение войти в общий телепул, который транслирует матчи чемпионата Украины.

Ранее в телепул вошел еще один новичок, львовские «Карпаты».

В итоге вне телепула перед стартом сезона остаются «Динамо», «Заря» и «Днепр-1». При этом днепряне могут сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Заря» ведут переговоры и близки к присоединению к телепулу. Ранее матчи этих команд показывала группа каналов 2+2, а также Youtube.

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Ингулец телепул чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Днепр-1 Заря Луганск
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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