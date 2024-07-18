Ингулец вошел в общий телепул УПЛ. Сколько всего клубов?

УПЛ объявила о том, что новичок нового сезона элитного дивизиона «Ингулец» принял решение войти в общий телепул, который транслирует матчи чемпионата Украины.

Ранее в телепул вошел еще один новичок, львовские «Карпаты».

В итоге вне телепула перед стартом сезона остаются «Динамо», «Заря» и «Днепр-1». При этом днепряне могут сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Заря» ведут переговоры и близки к присоединению к телепулу. Ранее матчи этих команд показывала группа каналов 2+2, а также Youtube.