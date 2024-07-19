ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран сборной Бельгии продлил контракт с Андерлехтом

Бельгийский защитник Ян Вертонген продлил контракт с клубом «Андерлехт».

Новый контракт ветерана с клубом будет действовать один сезон.

37-летний Ян Вертонген после Евро-2024 завершил карьеру в сборной Бельгии, за которую провел 157 матчей.

Срок действия его контракта с «Андерлехтом» истек 30 июня, и стороны решили продлить соглашение.

В минувшем сезоне Вертонген сыграл за Андерлехт 34 матча и забил 3 мяча в чемпионате Бельгии.