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Бельгия
19 июля 2024, 03:36 | Обновлено 19 июля 2024, 04:05
31
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран сборной Бельгии продлил контракт с Андерлехтом

37-летний Ян Вертонген недавно завершил карьеру в сборной

19 июля 2024, 03:36 | Обновлено 19 июля 2024, 04:05
31
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран сборной Бельгии продлил контракт с Андерлехтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Вертонген

Бельгийский защитник Ян Вертонген продлил контракт с клубом «Андерлехт».

Новый контракт ветерана с клубом будет действовать один сезон.

37-летний Ян Вертонген после Евро-2024 завершил карьеру в сборной Бельгии, за которую провел 157 матчей.

Срок действия его контракта с «Андерлехтом» истек 30 июня, и стороны решили продлить соглашение.

В минувшем сезоне Вертонген сыграл за Андерлехт 34 матча и забил 3 мяча в чемпионате Бельгии.

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Ян Вертонген Андерлехт продление контракта чемпионат Бельгии по футболу сборная Бельгии по футболу
Николай Степанюк Источник: ФК Андерлехт
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