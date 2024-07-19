ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран сборной Бельгии продлил контракт с Андерлехтом
37-летний Ян Вертонген недавно завершил карьеру в сборной
Бельгийский защитник Ян Вертонген продлил контракт с клубом «Андерлехт».
Новый контракт ветерана с клубом будет действовать один сезон.
37-летний Ян Вертонген после Евро-2024 завершил карьеру в сборной Бельгии, за которую провел 157 матчей.
Срок действия его контракта с «Андерлехтом» истек 30 июня, и стороны решили продлить соглашение.
В минувшем сезоне Вертонген сыграл за Андерлехт 34 матча и забил 3 мяча в чемпионате Бельгии.
Home. 💜 @JanVertonghen pic.twitter.com/8U7lyhvnRI— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 18, 2024
July 18, 2024
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