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  4. Мировая юниоров на ЧЕ, перестрелка Динамо, ничья олимпийцев, минус Днепр-1
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19 июля 2024, 06:45 |
456
0

Мировая юниоров на ЧЕ, перестрелка Динамо, ничья олимпийцев, минус Днепр-1

Главные новости за 18 июля на Sport.ua

19 июля 2024, 06:45 |
456
0
Мировая юниоров на ЧЕ, перестрелка Динамо, ничья олимпийцев, минус Днепр-1
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 18 июля.

1А. Голевая засуха на Евро. Украина U-19 сыграла вничью с Норвегией
Второй матч на турнире, а еще ни одного мяча в игре с участием команды Михайленко мы не увидели

1Б. Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Итальянская команда разгромила сборную Северной Ирландии со счетом 3:0

2. Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Команда провела результативный спарринг

3. Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Днепровский клуб не будет участвовать в УПЛ в сезоне 2024/25

4. Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону
Матч завершился со счетом 2:3

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Маркевич покинул пост наставника Карпат
Львовский клуб выступил с релизом

5Б. Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
О назначении Лупашко должны объявить в пятницу

5В. Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Валерий Василенко – об «отходе» именитого тренера из львовского клуба

6А. Особое желание. Топ-тренер хочет видеть Миколенко в своей команде
Антонио Конте мечтает поработать с защитником «Эвертона»

6Б. Топ-клуб возобновил переговоры по трансферу Довбика. Артем уже согласился
«Атлетико» хочет купить украинца

7. Украина снова упала в рейтинге ФИФА
Если положение дел не изменится, то команда будет во второй корзине при жеребьевке отбора в ЧМ-2026

8А. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший звездный футболист Жироны перешел в Манчестер Сити
Савио перешел в английский клуб

8Б. ОФИЦИЛЬНО. Грузинский бомбардир Евро-2024 перешел в Лион
Микаутадзе получил шанс в составе новой команды

8В. ОФИЦИАЛЬНО. МЮ оформил трансфер суперталанта, на которого охотился Реал
Лени Йоро стал игроком «красных дьяволов»

9А. Q1 Лиги Европы. Тобол с Шаховым выбыл, Шериф с Гурой выиграл по пенальти
Определены пары 2-го раунда квалификации ЛЕ, в котором сыграют 18 команд

9Б. Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Динамо в случае поражения в ЛЧ от Партизана окажется в числе сеяных в Q3 ЛЕ

9В. Лига конференций. Итоги первого раунда квалификации. Определены пары Q2
Украинский хавбек Ярослав Терехов сыграл за грузинский Милсами

10А. Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге
Украинцы нанесли разгромное поражение команде Саудовской Аравии

10Б. Евро-2024 U-20. Украина крупно проиграла Израилю
Безвыигрышная серия украинцев продолжается

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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