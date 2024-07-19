Мировая юниоров на ЧЕ, перестрелка Динамо, ничья олимпийцев, минус Днепр-1

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 18 июля.

1А. Голевая засуха на Евро. Украина U-19 сыграла вничью с Норвегией

Второй матч на турнире, а еще ни одного мяча в игре с участием команды Михайленко мы не увидели

1Б. Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале

Итальянская команда разгромила сборную Северной Ирландии со счетом 3:0

2. Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти

Команда провела результативный спарринг

3. Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу

Днепровский клуб не будет участвовать в УПЛ в сезоне 2024/25

4. Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону

Матч завершился со счетом 2:3

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Маркевич покинул пост наставника Карпат

Львовский клуб выступил с релизом

5Б. Карпаты определились с новым тренером и датой презентации

О назначении Лупашко должны объявить в пятницу

5В. Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели

Валерий Василенко – об «отходе» именитого тренера из львовского клуба

6А. Особое желание. Топ-тренер хочет видеть Миколенко в своей команде

Антонио Конте мечтает поработать с защитником «Эвертона»

6Б. Топ-клуб возобновил переговоры по трансферу Довбика. Артем уже согласился

«Атлетико» хочет купить украинца

7. Украина снова упала в рейтинге ФИФА

Если положение дел не изменится, то команда будет во второй корзине при жеребьевке отбора в ЧМ-2026

8А. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший звездный футболист Жироны перешел в Манчестер Сити

Савио перешел в английский клуб

8Б. ОФИЦИЛЬНО. Грузинский бомбардир Евро-2024 перешел в Лион

Микаутадзе получил шанс в составе новой команды

8В. ОФИЦИАЛЬНО. МЮ оформил трансфер суперталанта, на которого охотился Реал

Лени Йоро стал игроком «красных дьяволов»

9А. Q1 Лиги Европы. Тобол с Шаховым выбыл, Шериф с Гурой выиграл по пенальти

Определены пары 2-го раунда квалификации ЛЕ, в котором сыграют 18 команд

9Б. Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы

Динамо в случае поражения в ЛЧ от Партизана окажется в числе сеяных в Q3 ЛЕ

9В. Лига конференций. Итоги первого раунда квалификации. Определены пары Q2

Украинский хавбек Ярослав Терехов сыграл за грузинский Милсами

10А. Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге

Украинцы нанесли разгромное поражение команде Саудовской Аравии

10Б. Евро-2024 U-20. Украина крупно проиграла Израилю

Безвыигрышная серия украинцев продолжается