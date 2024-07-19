Мировая юниоров на ЧЕ, перестрелка Динамо, ничья олимпийцев, минус Днепр-1
Главные новости за 18 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 18 июля.
1А. Голевая засуха на Евро. Украина U-19 сыграла вничью с Норвегией
Второй матч на турнире, а еще ни одного мяча в игре с участием команды Михайленко мы не увидели
1Б. Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Итальянская команда разгромила сборную Северной Ирландии со счетом 3:0
2. Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Команда провела результативный спарринг
3. Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Днепровский клуб не будет участвовать в УПЛ в сезоне 2024/25
4. Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону
Матч завершился со счетом 2:3
5А. ОФИЦИАЛЬНО. Маркевич покинул пост наставника Карпат
Львовский клуб выступил с релизом
5Б. Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
О назначении Лупашко должны объявить в пятницу
5В. Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Валерий Василенко – об «отходе» именитого тренера из львовского клуба
6А. Особое желание. Топ-тренер хочет видеть Миколенко в своей команде
Антонио Конте мечтает поработать с защитником «Эвертона»
6Б. Топ-клуб возобновил переговоры по трансферу Довбика. Артем уже согласился
«Атлетико» хочет купить украинца
7. Украина снова упала в рейтинге ФИФА
Если положение дел не изменится, то команда будет во второй корзине при жеребьевке отбора в ЧМ-2026
8А. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший звездный футболист Жироны перешел в Манчестер Сити
Савио перешел в английский клуб
8Б. ОФИЦИЛЬНО. Грузинский бомбардир Евро-2024 перешел в Лион
Микаутадзе получил шанс в составе новой команды
8В. ОФИЦИАЛЬНО. МЮ оформил трансфер суперталанта, на которого охотился Реал
Лени Йоро стал игроком «красных дьяволов»
9А. Q1 Лиги Европы. Тобол с Шаховым выбыл, Шериф с Гурой выиграл по пенальти
Определены пары 2-го раунда квалификации ЛЕ, в котором сыграют 18 команд
9Б. Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Динамо в случае поражения в ЛЧ от Партизана окажется в числе сеяных в Q3 ЛЕ
9В. Лига конференций. Итоги первого раунда квалификации. Определены пары Q2
Украинский хавбек Ярослав Терехов сыграл за грузинский Милсами
10А. Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге
Украинцы нанесли разгромное поражение команде Саудовской Аравии
10Б. Евро-2024 U-20. Украина крупно проиграла Израилю
Безвыигрышная серия украинцев продолжается
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