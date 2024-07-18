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Испания
18 июля 2024, 20:56 | Обновлено 18 июля 2024, 22:24
2880
0

Топ-клуб возобновил переговоры по трансферу Довбика. Артем уже согласился

«Атлетико» хочет купить украинца

18 июля 2024, 20:56 | Обновлено 18 июля 2024, 22:24
2880
0
Топ-клуб возобновил переговоры по трансферу Довбика. Артем уже согласился
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Сейчас главным претендентом на игрока является мадридский «Атлетико». По информации авторитетного испанского издания Relevo, «матрасники» решили возобновить переговоры по трансферу украинца после продажи Мораты. Артем уже согласился на трансфер. Мадридский клуб надеется снизить сумму на Довбика, «Жирона» требует за украинца 40 миллионов евро. Довбик дал понять «Жироне», что хочет перейти в «Атлетико», ведь это будет шаг вперед в его карьере.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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