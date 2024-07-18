Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону
Матч завершился со счетом 2:3
«Динамо» на сборе в Австрии провело пятый контрольный матч. Соперником подопечных Александра Шовковского стал берлинский «Унион», который в прошлом сезоне выступал в Лиге чемпионов.
Киевляне дважды уступали в счете, но дважды сумели отыграться, забивали Ванат и Диалло. Однако последнее слово было за немцами, которые вырвали победу на 90+1-й минуте – 3:2.
Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» (0:0) и «Шальке» (2:2), а также обыграло «Брондбю» (4:0) и «Мамелоди Сандаунз» (1:0).
Уже 23 июля киевляне сыграют матч квалификации ЛЧ против «Партизана».
Товарищеский матч. 18 июля.
Унион Берлин – Динамо – 3:2
Голы: Голлербах, 14, Бедия, 67, Джордан Пефок 90+1 – Ванат, 34, Диалло 83.
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Ванат, Караваев, Кабаев, Малыш, Буяльский (К), Пихаленок
«Динамо»: Бущан (Нещерет, 70) - Вивчаренко, Попов, Малыш, Караваев (Себальйос, 80) - Бражко, Кабаев (Диалло, 80), Пихаленок (Лонвейк, 70), Волошин (Ярмоленко, 46), Буяльский (Шапаренко, 70) - Ванат (Шепелев, 80).
«Унион» (стартовый состав): Штайн - Фогт, Жекель, Лейте, Госенс, Пртайин, Голлербах, Хаберер, Скарке, Триммель, Тусар.
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А так в цілому грали краще чим з попередніми німецькими командами.
Интересно кто будет на Партизан в роли ЦЗ
а так вялая уставшая игра
Так же интересна дальнейшая судьба в ДК Диалло и Лонвейка
Во сучка паршивая😂😂
Наверное бухая давала обещание не писать больше… ну Шлюха есть Шлюха😂👏👏👏
Во бля, Шлюха полтавская😂😂
Ты ж , тварь тупорылая, как говорят обещала не писать больше на сайте после поражения Англии…
Вот же сука дешевая а не мужик😂😂
Ты, Блядь тупая и беспринципная😁😁
Ну явно - главная Шлюха полтавская…
Щоправда, аби Суркіс це зробив, довелося, щоб пройшло понад три роки війни на сході України...😡😡😡😡
А так, в одній з варіацій форми ФК "Металіст" (Харків) виглядають динамівці досить непогано. Звісно, що мається на увазі зовнішність.
І Динамо варто привітати. Все ж гідна поразка. Тепер треба сподіватися, що це не було репетицією домашнього матчу проти белградців.😡😡😡😡😡😡