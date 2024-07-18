Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону

«Динамо» на сборе в Австрии провело пятый контрольный матч. Соперником подопечных Александра Шовковского стал берлинский «Унион», который в прошлом сезоне выступал в Лиге чемпионов.

Киевляне дважды уступали в счете, но дважды сумели отыграться, забивали Ванат и Диалло. Однако последнее слово было за немцами, которые вырвали победу на 90+1-й минуте – 3:2.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» (0:0) и «Шальке» (2:2), а также обыграло «Брондбю» (4:0) и «Мамелоди Сандаунз» (1:0).

Уже 23 июля киевляне сыграют матч квалификации ЛЧ против «Партизана».

Товарищеский матч. 18 июля.

Унион Берлин – Динамо – 3:2

Голы: Голлербах, 14, Бедия, 67, Джордан Пефок 90+1 – Ванат, 34, Диалло 83.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Ванат, Караваев, Кабаев, Малыш, Буяльский (К), Пихаленок

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 70) - Вивчаренко, Попов, Малыш, Караваев (Себальйос, 80) - Бражко, Кабаев (Диалло, 80), Пихаленок (Лонвейк, 70), Волошин (Ярмоленко, 46), Буяльский (Шапаренко, 70) - Ванат (Шепелев, 80).

«Унион» (стартовый состав): Штайн - Фогт, Жекель, Лейте, Госенс, Пртайин, Голлербах, Хаберер, Скарке, Триммель, Тусар.