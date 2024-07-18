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Товарищеские матчи
Динамо Киев
18.07.2024 18:00 – FT 2 : 3
Унион Берлин
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Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 20:01 | Обновлено 18 июля 2024, 20:20
1989
30

Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону

Матч завершился со счетом 2:3

18 июля 2024, 20:01 | Обновлено 18 июля 2024, 20:20
1989
30
Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону
ФК Динамо

«Динамо» на сборе в Австрии провело пятый контрольный матч. Соперником подопечных Александра Шовковского стал берлинский «Унион», который в прошлом сезоне выступал в Лиге чемпионов.

Киевляне дважды уступали в счете, но дважды сумели отыграться, забивали Ванат и Диалло. Однако последнее слово было за немцами, которые вырвали победу на 90+1-й минуте – 3:2.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» (0:0) и «Шальке» (2:2), а также обыграло «Брондбю» (4:0) и «Мамелоди Сандаунз» (1:0).

Уже 23 июля киевляне сыграют матч квалификации ЛЧ против «Партизана».

Товарищеский матч. 18 июля.

Унион Берлин – Динамо – 3:2
Голы: Голлербах, 14, Бедия, 67, Джордан Пефок 90+1 – Ванат, 34, Диалло 83.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Ванат, Караваев, Кабаев, Малыш, Буяльский (К), Пихаленок

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 70) - Вивчаренко, Попов, Малыш, Караваев (Себальйос, 80) - Бражко, Кабаев (Диалло, 80), Пихаленок (Лонвейк, 70), Волошин (Ярмоленко, 46), Буяльский (Шапаренко, 70) - Ванат (Шепелев, 80).

«Унион» (стартовый состав): Штайн - Фогт, Жекель, Лейте, Госенс, Пртайин, Голлербах, Хаберер, Скарке, Триммель, Тусар.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 32
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Pavel_i_CO
Збори прошли непогано. Награли багато зв'язок та ігрових моделей. І головне, що без травм. Проблеми в захисті нікуди не зникли. Чекаємо, у вівторок, знищення на футбольному полі прорасіянських братушек 
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+4
sahka1981
Гра рівна, нічийна. В першому таймі навіть першим номером грали. Малиш привіз пенальті на рівному місці, Бущан потягнув, але добили. Потім знову Малиш програв боротьбу нападнику. Ну а в самому кінці начудив Себальой, пішов в обіграш.
А так в цілому грали краще чим з попередніми німецькими командами.
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+4
Pavel_i_CO
Невже від шайки недобитих лугандонських харьків лише два примати залишилось?)) Це оадує
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+3
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PUMA
Ну что бы вы все понимали ! У харьковского хорька Федьки отсосити( ак228,александ Киев) больше двух месяцев  колокольчик не отображался  ,а тут мана небесная бляха отобразился  , Федька ты бы уже не позорился, вылазь с отсосуно 
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+3
FunnyCat_____
Все голы пропущены после ошибок защитников, даже Себальйос уже успел отличиться
Интересно кто будет на Партизан в роли ЦЗ
а так вялая уставшая игра
Так же интересна дальнейшая судьба в ДК Диалло и Лонвейка
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+3
PUMA
Поздравим немытых ордловцев  У существ сегодня праздник, самый титулованный и популярный клуб Украины проиграл в товорняке 
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+2
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Prunus armeniaca
В позапрошлом сезоне Униаты были в топе.    А в последнем аж №15.    Но это всё равно немцы...
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0
Nba37
Почему тренер не ставит в старте Диалло 
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-1
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AK.228
Шлюха -Шпрот, расстроен видимо 
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-2
Показать Скрыть 7 ответов
AK.228
Ну Унион покрепче будет команда 
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-3
AK.228
Фу бля, мразь ебаная полтавская, даже не понимает что она высвечивается аккаунтом в колокольчике… без текста комментария естественно…
Во сучка паршивая😂😂
Наверное бухая давала обещание не писать больше… ну Шлюха есть Шлюха😂👏👏👏
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
«Puma відповів на ваш коментар…»
Во бля, Шлюха полтавская😂😂
Ты ж , тварь тупорылая, как говорят обещала не писать больше на сайте после поражения Англии…
Вот же сука дешевая а не мужик😂😂
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-5
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Мразь полтавская, да хорош там писать мне
Ты, Блядь тупая и беспринципная😁😁
Ну явно - главная Шлюха полтавская… 
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-6
_Quantum19_
Пораджу тим, хто дійсно вболіває за Динамо, вже зараз почати писати коментарі виключно українською. Інакше, повірте, своїми коментарями кацапською ви зараз дуже на руку граєте сербам.🤨🤨🤨🤨
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-6
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_Quantum19_
Нарешті Динамо перевзулося.!)🤣🤣🤣🤣🤣
Щоправда, аби Суркіс це зробив, довелося, щоб пройшло понад три роки війни на сході України...😡😡😡😡
А так, в одній з варіацій форми ФК "Металіст" (Харків) виглядають динамівці досить непогано. Звісно, що мається на увазі зовнішність. 
І Динамо варто привітати. Все ж гідна поразка. Тепер треба сподіватися, що це не було репетицією домашнього матчу проти белградців.😡😡😡😡😡😡
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-6
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