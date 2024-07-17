Динамо Киев

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18.07.2024 18:00 - : -
Украина. Премьер лига17 июля 2024, 22:55 |
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Динамо – Унион Берлин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Второй матч киевлян за два дня
17 июля 2024, 22:55 |
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«Динамо» на сборе в Австрии проведет очередной контрольный матч, а соперником будет немецкая команда «Унион» Берлин, которая в прошлом сезоне впервые сыграла в Лиге чемпионов.
Встреча пройдет 18 июля, начало в 18:00.
Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» (0:0) и «Шальке» (2:2), а также обыграло «Брондбю» (4:0) и «Мамелоди Сандаунз» (1:0).
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