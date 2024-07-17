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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 22:55 |
111
0

Динамо – Унион Берлин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второй матч киевлян за два дня

17 июля 2024, 22:55 |
111
0
Динамо – Унион Берлин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Австрии проведет очередной контрольный матч, а соперником будет немецкая команда «Унион» Берлин, которая в прошлом сезоне впервые сыграла в Лиге чемпионов.

Встреча пройдет 18 июля, начало в 18:00.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» (0:0) и «Шальке» (2:2), а также обыграло «Брондбю» (4:0) и «Мамелоди Сандаунз» (1:0).

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Динамо Киев Унион Берлин товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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