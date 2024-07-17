Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Австрии проведет очередной контрольный матч, а соперником будет немецкая команда «Унион» Берлин, которая в прошлом сезоне впервые сыграла в Лиге чемпионов.

Встреча пройдет 18 июля, начало в 18:00.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» (0:0) и «Шальке» (2:2), а также обыграло «Брондбю» (4:0) и «Мамелоди Сандаунз» (1:0).