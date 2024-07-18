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  4. ОФИЦИЛЬНО. Грузинский бомбардир Евро-2024 перешел в Лион
Франция
18 июля 2024, 20:11 |
490
1

ОФИЦИЛЬНО. Грузинский бомбардир Евро-2024 перешел в Лион

Микаутадзе получил шанс в составе новой команде

18 июля 2024, 20:11 |
490
1
ОФИЦИЛЬНО. Грузинский бомбардир Евро-2024 перешел в Лион
ФК Лион. Жорж Микаутадзе

Клуб французской Лиги 1 «Лион» объявил о подписании контракта с форвардом «Метца» Жоржем Микаутадзе. Игрок получил контракт до середины 2028 года.

Микаутадзе сумел проявить себя на Евро-2024, где в составе сборной Грузии забил три гола в трех встречах группового этапа. Жорж разделил звание лучшего бомбардира чемпионата еще с пятью игроками.

Сумма трансфера оценивается в 18,5 миллиона евро + 4,5 миллиона в виде возможных бонусов.

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Иван Зинченко Источник: ФК Лион
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Макс Максов
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