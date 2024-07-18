ОФИЦИЛЬНО. Грузинский бомбардир Евро-2024 перешел в Лион

Клуб французской Лиги 1 «Лион» объявил о подписании контракта с форвардом «Метца» Жоржем Микаутадзе. Игрок получил контракт до середины 2028 года.

Микаутадзе сумел проявить себя на Евро-2024, где в составе сборной Грузии забил три гола в трех встречах группового этапа. Жорж разделил звание лучшего бомбардира чемпионата еще с пятью игроками.

Сумма трансфера оценивается в 18,5 миллиона евро + 4,5 миллиона в виде возможных бонусов.