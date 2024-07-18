Франция18 июля 2024, 20:11 |
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ОФИЦИЛЬНО. Грузинский бомбардир Евро-2024 перешел в Лион
Микаутадзе получил шанс в составе новой команде
18 июля 2024, 20:11 |
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Клуб французской Лиги 1 «Лион» объявил о подписании контракта с форвардом «Метца» Жоржем Микаутадзе. Игрок получил контракт до середины 2028 года.
Микаутадзе сумел проявить себя на Евро-2024, где в составе сборной Грузии забил три гола в трех встречах группового этапа. Жорж разделил звание лучшего бомбардира чемпионата еще с пятью игроками.
Сумма трансфера оценивается в 18,5 миллиона евро + 4,5 миллиона в виде возможных бонусов.
*perfection* 🥰 pic.twitter.com/n0KbGVgDtV— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) July 18, 2024
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