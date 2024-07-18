Карпаты определились с новым тренером и датой презентации

Как стало известно Sport.ua, перед началом завтрашней тренировки футболистам «Карпат» будет представлен новый главный тренер – Владислав Лупашко, возглавлявший молодежный состав (U-19).

По информации нашего источника, в львовском клубе не спешили с этим назначением, потому что у ушедшего в отставку Мирона Mаркевича был контракт с «зелено-белыми» еще на два года, и в случае расторжения соглашения клубу придется заплатить специалисту серьезную компенсацию.

В «Карпатах» в последнее время занимались решением этих финансовых проблем.

Лупашко, который вывел «Ингулец» в УПЛ, после завершения сезона перебрался в «Карпаты» на должность тренера юношеской команды вместе с экс-наставником «Вереса» Сергеем Лавриненко.