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  4. Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 21:54 |
1494
1

Карпаты определились с новым тренером и датой презентации

О назначении Лупашко должны объявить в пятницу

18 июля 2024, 21:54 |
1494
1
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Как стало известно Sport.ua, перед началом завтрашней тренировки футболистам «Карпат» будет представлен новый главный тренер – Владислав Лупашко, возглавлявший молодежный состав (U-19).

По информации нашего источника, в львовском клубе не спешили с этим назначением, потому что у ушедшего в отставку Мирона Mаркевича был контракт с «зелено-белыми» еще на два года, и в случае расторжения соглашения клубу придется заплатить специалисту серьезную компенсацию.

В «Карпатах» в последнее время занимались решением этих финансовых проблем.

Лупашко, который вывел «Ингулец» в УПЛ, после завершения сезона перебрался в «Карпаты» на должность тренера юношеской команды вместе с экс-наставником «Вереса» Сергеем Лавриненко.

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Карпаты Львов Мирон Маркевич Владислав Лупашко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Андрій
Маркевич пидорас!
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