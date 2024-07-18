Украина снова упала в рейтинге ФИФА
Если положение дел не изменится, то команда будет во второй корзине при жеребьевке отбора в ЧМ-2026
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина по сравнению с предыдущей его версией упала на еще 1 позицию и теперь является 25-й.
Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я. Если положение дел не изменится и «сине-желтые» не смогут подняться на 12-ю строчку среди европейских стран, то команда будет во второй корзине при жеребьевке отбора к чемпионату мира 2026 года. При жеребьевке из второй корзины шанс получить в отборочную группу соперника в виде топовой сборной намного выше.
Рейтинг ФИФА на 18.07.2024:
- 1. Аргентина
- 2. Франция
- 3. Испания
- 4. Англия
- 5. Бразилия
- 6. Бельгия
- 7. Нидерланды
- 8. Португалия
- 9. Колумбия
- 10. Италия
...
- 25. Украина
Рейтинг из представителей УЕФА:
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