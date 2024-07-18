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Чемпионат Европы
18 июля 2024, 11:45 | Обновлено 18 июля 2024, 12:55
2821
6

Украина снова упала в рейтинге ФИФА

Если положение дел не изменится, то команда будет во второй корзине при жеребьевке отбора в ЧМ-2026

18 июля 2024, 11:45 | Обновлено 18 июля 2024, 12:55
2821
6
Украина снова упала в рейтинге ФИФА
УАФ

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина по сравнению с предыдущей его версией упала на еще 1 позицию и теперь является 25-й.

Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я. Если положение дел не изменится и «сине-желтые» не смогут подняться на 12-ю строчку среди европейских стран, то команда будет во второй корзине при жеребьевке отбора к чемпионату мира 2026 года. При жеребьевке из второй корзины шанс получить в отборочную группу соперника в виде топовой сборной намного выше.

Рейтинг ФИФА на 18.07.2024:

  • 1. Аргентина
  • 2. Франция
  • 3. Испания
  • 4. Англия
  • 5. Бразилия
  • 6. Бельгия
  • 7. Нидерланды
  • 8. Португалия
  • 9. Колумбия
  • 10. Италия

...

  • 25. Украина

Рейтинг из представителей УЕФА:

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сборная Украины по футболу Евро-2024 рейтинг ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФИФА
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Комментарии 6
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Letifer
-1 позиція це катастрофа? Як ви набридли з неадекватними заголовками
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+4
serge_chibo
Заголовки придумують десятирічні діти?
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+2
Андрій Заліщук
25 місце і 13 в Європі це не катастрофа, ми виходили на ЄВРО 2024 маючи в відборі в суперниках Англію і Італію, так що все по ділу
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+1
myroslavmail
25 місце катастрофа?
Ответить
+1
Владислав Рейский
Ну как сыграли на че так и поднимаемся.
Ответить
0
Kubok-69
Реброву висловили довіру. Про яку катастрофу може йти мова?
Ответить
0
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