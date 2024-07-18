Украина снова упала в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина по сравнению с предыдущей его версией упала на еще 1 позицию и теперь является 25-й.

Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я. Если положение дел не изменится и «сине-желтые» не смогут подняться на 12-ю строчку среди европейских стран, то команда будет во второй корзине при жеребьевке отбора к чемпионату мира 2026 года. При жеребьевке из второй корзины шанс получить в отборочную группу соперника в виде топовой сборной намного выше.

Рейтинг ФИФА на 18.07.2024:

1. Аргентина

2. Франция

3. Испания

4. Англия

5. Бразилия

6. Бельгия

7. Нидерланды

8. Португалия

9. Колумбия

10. Италия

...

25. Украина

Рейтинг из представителей УЕФА: