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Пляжный футбол
19 июля 2024, 05:35 | Обновлено 19 июля 2024, 06:17
242
0

Украина – ОАЭ. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 19 июля в 18:00 матч 3-го тура соревнований в Батуми

19 июля 2024, 05:35 | Обновлено 19 июля 2024, 06:17
242
0
Украина – ОАЭ. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
BSWW

Сборная Украины проводит 3-й матч отборочного этапа Евролиги-2024 по пляжному футболу в Дивизионе В, который проходит с 17 по 21 июля в грузинском Батуми.

19 июля в 18:00 по киевскому времени встречаются команды Украины и ОАЭ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды разделены на две группы. В группу 1 попали: Грузия (хозяин), Латвия и Венгрия. В группе 2 играют: Украина, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ливан.

В первом туре Украина разгромила Ливан (6:1), а затем взяла верх над Саудовской Аравией (6:1). Одержав по две победы, в группе лидируют команды Украины и ОАЭ (по 6 очков).

На субботу, 20 июля, запланированы полуфинальные матчи, куда выйдут первые две команды каждой группы. А в воскресенье, 21 июля, пройдут финал и матчи за итоговые места. Лучшая европейская команда этого турнира получит пропуск в Дивизион А.

Ранее украинская команда потеряла место в Дивизионе A в результате бойкота турнира в 2023 году из-за участия сборной беларуси.

Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»).

Полевые игроки: Игорь Левченко («Чемпион 2023»), Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Андрей Пашко (все – «Альтернатива»), Ярослав Заворотный, Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Юрий Щерица (ФК «Скайап»), Олег Щитник (NS Beachsoccer).

Украина – ОАЭ. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция проводится на официальных ресурсах BSWW

Турнирная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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