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Чемпионат Европы
19 июля 2024, 05:23 | Обновлено 19 июля 2024, 05:46
62
0

Жеребьевка плей-офф женского Евро. Соперник Украины. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 19 июля в 14:00 жеребьевку женского ЧЕ-2025 в швейцарском Ньоне

19 июля 2024, 05:23 | Обновлено 19 июля 2024, 05:46
62
0
Жеребьевка плей-офф женского Евро. Соперник Украины. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

19 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка плей-офф отбора к Евро-2025 с участием сборной Украины.

Женская сборная Украины после победы над Хорватией (2:0) финишировала на втором месте в группе B4.

По итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А – Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев (Швейцария).

Участники финального турнира ЧЕ-2025 среди женщин

Остальные семь путевок будут разыграны в двух раундах плей-офф (сеяные команды ответный матч будут проводить дома).

Потенциальные соперники Украины:

  • Турция, Хорватия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия, Азербайджан

Жеребьевка плей-офф женского Евро. Соперник Украины. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Плей-офф отбора к женскому Евро-2025

Первый раунд (23–29 октября)

В одном пути команды, занявшие третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, занявшими вторые места в Лиге С. 8 победителей выйдут во второй раунд.

  • Сеяные: Австрия, Бельгия, Чехия, Финляндия, Норвегия, Польша, Ирландия, Швеция.
  • Несеяные: Албания, беларусь, Грузия, Греция, Люксембург, Черногория, Румыния, Словения.

В другом пути победители групп (кроме Швейцарии) и три лучших коллектива, занявшие вторые места в Лиге B, сыграют с худшей второй командой, четырьмя сборными, занявшими третьи места, и лучшим четвертым коллективом в Лиге B. Шесть победителей выйдут во второй раунд .

  • Сеяные: Португалия, Шотландия, Уэльс, Сербия, Украина, Северная Ирландия.
  • Несеяные: Турция, Хорватия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия, Азербайджан.

Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)

Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где будут выступать 16 команд-участников.

Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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