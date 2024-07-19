ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал усилился защитником, игравшим за Лас-Пальмас
Серхи Кардона стал игроком команды желтой субмарины
«Вильярреал» в летнее межсезонье усилил линию защиты, подписав Серхи Кардону на правах свободного агента.
Договор между футболистом и клубом, который имеет прозвище желтая субмарина, будет действовать три сезона, до лета 2027 года.
25-летний левый защитник провел последние 4 сезона за Лас-Пальмас, однако срок действия его контракта истек в конце июня.
В минувшем сезоне Серхи Кардона отыграл за «Лас-Пальмас» в Ла Лиге 35 матчей и забил 1 гол.
El Villarreal CF y Sergi Cardona han alcanzado un acuerdo para que el lateral lloretense se convierta en nuevo jugador del Submarino Amarillo hasta el año 2027— Villarreal CF (@VillarrealCF) July 18, 2024
Endavant, @sergicb3 💛!
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