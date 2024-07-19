Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал усилился защитником, игравшим за Лас-Пальмас
Испания
19 июля 2024, 04:12 | Обновлено 19 июля 2024, 04:23
12
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал усилился защитником, игравшим за Лас-Пальмас

Серхи Кардона стал игроком команды желтой субмарины

19 июля 2024, 04:12 | Обновлено 19 июля 2024, 04:23
12
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал усилился защитником, игравшим за Лас-Пальмас
ФК Вильярреал. Серхи Кардона (слева)

«Вильярреал» в летнее межсезонье усилил линию защиты, подписав Серхи Кардону на правах свободного агента.

Договор между футболистом и клубом, который имеет прозвище желтая субмарина, будет действовать три сезона, до лета 2027 года.

25-летний левый защитник провел последние 4 сезона за Лас-Пальмас, однако срок действия его контракта истек в конце июня.

В минувшем сезоне Серхи Кардона отыграл за «Лас-Пальмас» в Ла Лиге 35 матчей и забил 1 гол.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилил линию защиты молодым футболистом
ОФИЦИАЛЬНО. Замену Харту. Селтик бесплатно подписал известного голкипера
Новый клуб? Яремчук почти определился со своим будущим
Вильярреал Лас-Пальмас трансферы Ла Лиги трансферы свободный агент
Николай Степанюк Источник: ФК Вильярреал
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков пропустил товарищеский матч Жироны. Что произошло?
Футбол | 19 июля 2024, 01:45 1
Цыганков пропустил товарищеский матч Жироны. Что произошло?
Цыганков пропустил товарищеский матч Жироны. Что произошло?

Причина заключается в неприятной травме

Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Футбол | 18 июля 2024, 12:36 23
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели

Валерий Василенко – об «отходе» именитого тренера из львовского клуба

Известно, трансфер в какой клуб предпочитает Лунин. Там играет украинец
Футбол | 18.07.2024, 10:56
Известно, трансфер в какой клуб предпочитает Лунин. Там играет украинец
Известно, трансфер в какой клуб предпочитает Лунин. Там играет украинец
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Бокс | 18.07.2024, 13:29
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону
Футбол | 18.07.2024, 20:01
Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону
Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
18.07.2024, 07:54 10
Футбол
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
18.07.2024, 00:23 9
Футбол
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
17.07.2024, 19:20 6
Футбол
ФОТО. Одна из самых красивых украинских спортсменок вышла замуж
ФОТО. Одна из самых красивых украинских спортсменок вышла замуж
17.07.2024, 12:50 3
Другие виды
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
17.07.2024, 15:46 1
Бокс
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
18.07.2024, 18:47
Бокс
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
18.07.2024, 08:15 4
Бокс
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
17.07.2024, 01:35 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем