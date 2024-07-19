В Челси изменят условия труда Палмера за его результаты в прошлом сезоне

В лондонском «Челси» изучают вопрос повышения заработной платы полузащитнику Коулу Палмеру.

Причина – желание отметить его важность в коллективе и вклад в результаты клуба в прошлом сезоне.

У 22-летнего игрока имеется контракт с «Челси», согласно которому он получает 80 тыс фунтов в неделю. Клуб намерен сохранить в тайне новую зарплату Палмера, который в сезоне-2023/2024 провел за «пенсионеров» во всех турнирах 48 матчей, забил 27 голов, сделал 15 ассистов.

Коул Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года. Сума трансфера составила 47 млн евро. Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2030 год.

Ранее сообщалось, что Палмер отметился странной статистикой на Евро-2024.