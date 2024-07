Будет играть с Месси? Известен новый клуб Марко Ройса

Экс-игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс уже в ближайшее время перейдет в новую команду.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Клуб из МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» близок к заключению сделки по подписанию Марко Ройса на правах свободного агента. Остались последние детали, также предстоит поработать с игроком и его представителями, но «ЛА Гэлакси» почти завершили сделку.

«Лос-Анджелес Гэлакси» в нынешнем сезоне идёт в тройке лидеров Западной конференции МЛС, где также выступает «Интер Майами», за который играет Лионель Месси.

🚨🇺🇸 EXCL: LA Galaxy are closing in on deal to sign Marco Reus as free agent!



Final details being sorted, still some work to do with player and his camp but LA Galaxy now close to getting it done.



Reus, ready to move to MLS 🇩🇪



Here we go, expected soon. pic.twitter.com/A9SUjmNe3j