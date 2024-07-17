Будет играть с Месси? Известен новый клуб Марко Ройса

Экс-игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс уже в ближайшее время перейдет в новую команду.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Клуб из МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» близок к заключению сделки по подписанию Марко Ройса на правах свободного агента. Остались последние детали, также предстоит поработать с игроком и его представителями, но «ЛА Гэлакси» почти завершили сделку.

«Лос-Анджелес Гэлакси» в нынешнем сезоне идёт в тройке лидеров Западной конференции МЛС, где также выступает «Интер Майами», за который играет Лионель Месси.