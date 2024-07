По стопам Месси. Ламин Ямал взял бывший номер Лионеля

Испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямал сменил игровой номер накануне следующего сезона.

В кампании 2024/25 игрок будет выступать под 19-м номером. Когда-то в каталонском гранде под ним также выступал Лионель Месси.

На Евро-2024 Ямал был признан лучшим молодым игроком турнира.

🚨 Lamine Yamal will wear the number 19 shirt for Barcelona next season, the shirt number Lionel Messi wore for his first three seasons at the club, Gerard Romero reports ❤️👕 pic.twitter.com/Kiq4eUz8KT