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Аргентина
17 июля 2024, 19:08 | Обновлено 17 июля 2024, 20:29
676
0

Будет играть против Месси? Известен новый клуб Марко Ройса

Немец переходит в клуб из МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси»

17 июля 2024, 19:08 | Обновлено 17 июля 2024, 20:29
676
0
Будет играть против Месси? Известен новый клуб Марко Ройса
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Экс-игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс уже в ближайшее время перейдет в новую команду.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Клуб из МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» близок к заключению сделки по подписанию Марко Ройса на правах свободного агента. Остались последние детали, также предстоит поработать с игроком и его представителями, но «ЛА Гэлакси» почти завершили сделку.

«Лос-Анджелес Гэлакси» в нынешнем сезоне идёт в тройке лидеров Западной конференции МЛС, где также выступает «Интер Майами», за который играет Лионель Месси.

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Боруссия Дортмунд Интер Майами Марко Ройс Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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