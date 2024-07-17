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Карпаты Львов
17.07.2024 17:00 – FT 3 : 3
Нива Тернополь
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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 19:05 | Обновлено 17 июля 2024, 19:51
169
0

Карпаты и тернопольская Нива разошлись миром в спарринге

Команды забили по три мяча в ворота друг друга

17 июля 2024, 19:05 | Обновлено 17 июля 2024, 19:51
169
0
Карпаты и тернопольская Нива разошлись миром в спарринге
ФК Карпаты Львов

В среду 17 июля львовские Карпаты провели контрольный поединок против тернопольской Нивы. Матч завершился результативной ничьей 3:3.

Спарринг начался довольно динамично, ведь уже первая атака Карпат закончилась забитым голом. На 2-й минуте Стенио нашел в штрафной Игоря Невеса, а форвард отдал под удар Амвросию Чачуа. Капитан мощно пробил из пределов штрафной, и голкипер смог отразить удар, однако первым на добивании оказался Ян Костенко, получивший по ногам от защитника Нивы. Арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку, к которой подошел Игорь Невес – бразилец хладнокровно выполнил приговор.

Гости сравняли счет довольно быстро. На 5-й минуте Андрей Кожухарь перевел мяч на угловой после удара головой от одного из нападающих Нивы. После подачи с углового тернополяне снова пробили по воротам Кожухаря. Голкипер и на этот раз спас свою команду, однако первым на добивании оказался Дмитрий Галадей – 1:1. На 14-й минуте Орест Кузык вырвался один на один с голкипером и заработал для своей команды еще один пенальти. На этот раз к отметке подошел Павел Полегенько и вывел зелено-белых вперед.

Подопечные Евгения Калиниченко быстро вернулись в игру и не только смогли сравнять счет, но и вышли вперед. Сначала команда из Тернополя забила на 16-й минуте стараниями Богдана Козака, а на 25-й минуте заработала пенальти, который реализовал Андрей Ризнык. После результативного старта соперники снизили темп игры и до конца тайма острых моментов не создавали.

После перерыва первый момент создали гости. Впрочем, Александр Ильющенков удар из пределов штрафной парировал. Карпатовцы воспользовались своей возможностью и сравняли счет. Юрий Тлумак на 53-й минуте продемонстрировал яркие индивидуальные действия и прицельно ударил из пределов штрафной – 3:3.

На 64-й минуте Артур Шах разогнал стремительную контратаку и отдал на Евгения Пидлепенца. Хавбек обыграл защитника и пробил в дальний угол – голкипер отвел угрозу. На 69-й минуте Тарас Сакив мощно стрелял с дальней дистанции, а вратарь перевел мяч на угловой. На 76-й минуте голкипер Нивы опрометчиво сыграл на выходе и грубо сбил Вадима Сидуна. Арбитр продемонстрировал вратарю красную карточку.

К концу игры львы больше владели мячом и большую часть времени провели на половине поля оппонентов. Однако до финального свистка счет не изменился.

Товарищеский матч

17 июля, 17:00. Бартатов

Карпаты (Львов) – Нива (Тернополь) – 3:3

Голы: Игорь Невес, 3 (пен), Полегенько, 15 (пен), Тлумак, 53 – Галадей, 5, Козак, 16, Ризнык, 25 (пен)

Карпаты (1-й тайм): Кожухарь, Сухарь, Бабогло, Мирошниченко, Полегенько, Чачуа, Альварес, Костенко, Кузык, Стенио, Игорь Невес.

Карпаты (2-й тайм): Ильющенков, Сакив, Бабогло, Рябов, Мирошниченко (Полегенько, 67), Шах, Чех, Пидлепенец, Тлумак, Сидун и игрок на просмотре.

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учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Карпаты Львов Нива Тернополь Первая лига Украины Игор Невес Павел Полегенько Юрий Тлумак Богдан Козак
Николай Степанюк Источник: ФК Карпаты Львов
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