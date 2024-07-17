Не только из Шахтера. Черноморец планирует аренду игроков Динамо

«Черноморец», который летом остался без большинства игроков основного состава, активно занимается комплектацией команды.

Ранее сообщалось, что клуб планирует арендовать ряд игроков «Шахтера», включая Ивана Петряка, а теперь стало известно, что одесситы нацелены на футболистов первой команды «Динамо» и состава U-19.

Фамилии пока не называются.

Одесскую команду после минувшего сезона покинул наставник Роман Григорчук, который отправился работать в Азербайджан. Вместо него назначен тренер Александр Бабич.