Украина. Премьер лига17 июля 2024, 21:10 |
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Не только из Шахтера. Черноморец планирует аренду игроков Динамо
Клуб ищет игроков для комплектации состава
17 июля 2024, 21:10 |
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«Черноморец», который летом остался без большинства игроков основного состава, активно занимается комплектацией команды.
Ранее сообщалось, что клуб планирует арендовать ряд игроков «Шахтера», включая Ивана Петряка, а теперь стало известно, что одесситы нацелены на футболистов первой команды «Динамо» и состава U-19.
Фамилии пока не называются.
Одесскую команду после минувшего сезона покинул наставник Роман Григорчук, который отправился работать в Азербайджан. Вместо него назначен тренер Александр Бабич.
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