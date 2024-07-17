Хуже, чем ожидалось. Лидер Руха и сборной Украины U-21 получил травму

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров «Руха» Евгений Пастух после травмы еще в первом спарринге в конце июня с «Вересом» до сих пор находится на больничном.

По имеющимся данным, повреждение оказалось более серьезным, чем ожидалось, и на восстановление перспективного универсала еще нужно время. Вернется в строй полузащитник молодежной сборной Украины в конце июля.

Свой очередной контрольный матч подопечные Виталия Пономарева проведут на сборе в Словении с «Сабахом» (Азербайджан).

В прошлом сезоне Пастух провел 32 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Ранее мы сообщали, что «Рух» определится с потенциальным новичком после игры с «Лутоном».