Хуже, чем ожидалось. Лидер Руха и сборной Украины U-21 получил травму
Пастуху еще нужно время на восстановление
Как стало известно Sport.ua, один из лидеров «Руха» Евгений Пастух после травмы еще в первом спарринге в конце июня с «Вересом» до сих пор находится на больничном.
По имеющимся данным, повреждение оказалось более серьезным, чем ожидалось, и на восстановление перспективного универсала еще нужно время. Вернется в строй полузащитник молодежной сборной Украины в конце июля.
Свой очередной контрольный матч подопечные Виталия Пономарева проведут на сборе в Словении с «Сабахом» (Азербайджан).
В прошлом сезоне Пастух провел 32 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
Ранее мы сообщали, что «Рух» определится с потенциальным новичком после игры с «Лутоном».
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