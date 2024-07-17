Ливан – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 17 июля в 19:30 стартовый матч турнира для сине-желтых
Сборная Украины проводит 1-й матч отборочного этапа Евролиги-2024 по пляжному футболу в Дивизионе В, который проходит с 17 по 21 июля в Батуми.
17 июля в 19:30 по киевскому времени встречаются команды Ливана и Украины.
Команды разделены на две группы. В группу 1 попали: Грузия (хозяин), Латвия и Венгрия. В группе 2 сыграют: Украина, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ливан.
На субботу, 20 июля, запланированы полуфинальные матчи, куда выйдут первые две команды каждой группы. А в воскресенье, 21 июля, пройдут финал и матчи за итоговые места.
Лучшая европейская команда этого турнира получит пропуск в Дивизион А.
Евролига-2024. Календарь матчей сборной Украины
- 17.07. 19:30. Ливан – Украина
- 18.07. 19:30. Украина – Саудовская Аравия
- 19.07. 18:00. Украина – ОАЭ
Состав сборной Украины по пляжному футболу
Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»).
Полевые игроки: Игорь Левченко («Чемпион 2023»), Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Андрей Пашко (все – «Альтернатива»), Ярослав Заворотный, Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Юрий Щерица (ФК «Скайап»), Олег Щитник (NS Beachsoccer).
Ливан – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн. LIVE
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
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