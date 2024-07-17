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Пляжный футбол
17 июля 2024, 06:12 | Обновлено 17 июля 2024, 06:57
73
0

Ливан – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 17 июля в 19:30 стартовый матч турнира для сине-желтых

17 июля 2024, 06:12 | Обновлено 17 июля 2024, 06:57
73
0
Ливан – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн. LIVE
BSWW

Сборная Украины проводит 1-й матч отборочного этапа Евролиги-2024 по пляжному футболу в Дивизионе В, который проходит с 17 по 21 июля в Батуми.

17 июля в 19:30 по киевскому времени встречаются команды Ливана и Украины.

Команды разделены на две группы. В группу 1 попали: Грузия (хозяин), Латвия и Венгрия. В группе 2 сыграют: Украина, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ливан.

На субботу, 20 июля, запланированы полуфинальные матчи, куда выйдут первые две команды каждой группы. А в воскресенье, 21 июля, пройдут финал и матчи за итоговые места.

Лучшая европейская команда этого турнира получит пропуск в Дивизион А.

Евролига-2024. Календарь матчей сборной Украины

  • 17.07. 19:30. Ливан – Украина
  • 18.07. 19:30. Украина – Саудовская Аравия
  • 19.07. 18:00. Украина – ОАЭ

Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»).

Полевые игроки: Игорь Левченко («Чемпион 2023»), Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Андрей Пашко (все – «Альтернатива»), Ярослав Заворотный, Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Юрий Щерица (ФК «Скайап»), Олег Щитник (NS Beachsoccer).

Ливан – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн. LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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