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  4. Миколенко интересен именитому клубу с топ-коучем. Известна реакция Эвертона
Англия
16 июля 2024, 21:52 | Обновлено 16 июля 2024, 22:08
2663
1

Миколенко интересен именитому клубу с топ-коучем. Известна реакция Эвертона

Виталий Миколенко заинтересовал «Наполи»

16 июля 2024, 21:52 | Обновлено 16 июля 2024, 22:08
2663
1
Миколенко интересен именитому клубу с топ-коучем. Известна реакция Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Итальянский клуб «Наполи» заинтересовался игроком сборной Украины.

По информации Areanapoli, неаполитанский клуб заинтересовался в услугах Виталия Миколенко. «Наполи» даже уже успел провести переговоры с «ирисками» и запросить информацию о трансфере, игрока лично хочет видеть в команде Антонио Конте. Сообщается, что «Эвертон» не горит желанием продавать Миколенко и хочет сохранить его.

В прошлом сезоне Миколенко провел за «Эвертон» во всех турнирах 34 матча и забил два гола.

Ранее защитник сборной Украины и английского клуба «Эвертон» Виталий Миколенко поблагодарил за поддержку, полученную во время чемпионата Европы 2024, на котором сборная Украины не смогла выйти в плей-офф из группы.

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Виталий Миколенко трансферы АПЛ трансферы Серии A Эвертон Наполи Антонио Конте трансферы
Дмитро Олійник Источник: areanapoli.it
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Комментарии 1
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pol-55
Ну так Конте буде витягувати гравців з останнього місця роботи,так чинять і інші тренери.
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