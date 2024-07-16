Миколенко интересен именитому клубу с топ-коучем. Известна реакция Эвертона

Итальянский клуб «Наполи» заинтересовался игроком сборной Украины.

По информации Areanapoli, неаполитанский клуб заинтересовался в услугах Виталия Миколенко. «Наполи» даже уже успел провести переговоры с «ирисками» и запросить информацию о трансфере, игрока лично хочет видеть в команде Антонио Конте. Сообщается, что «Эвертон» не горит желанием продавать Миколенко и хочет сохранить его.

В прошлом сезоне Миколенко провел за «Эвертон» во всех турнирах 34 матча и забил два гола.

Ранее защитник сборной Украины и английского клуба «Эвертон» Виталий Миколенко поблагодарил за поддержку, полученную во время чемпионата Европы 2024, на котором сборная Украины не смогла выйти в плей-офф из группы.