Миколенко интересен именитому клубу с топ-коучем. Известна реакция Эвертона
Виталий Миколенко заинтересовал «Наполи»
Итальянский клуб «Наполи» заинтересовался игроком сборной Украины.
По информации Areanapoli, неаполитанский клуб заинтересовался в услугах Виталия Миколенко. «Наполи» даже уже успел провести переговоры с «ирисками» и запросить информацию о трансфере, игрока лично хочет видеть в команде Антонио Конте. Сообщается, что «Эвертон» не горит желанием продавать Миколенко и хочет сохранить его.
В прошлом сезоне Миколенко провел за «Эвертон» во всех турнирах 34 матча и забил два гола.
Ранее защитник сборной Украины и английского клуба «Эвертон» Виталий Миколенко поблагодарил за поддержку, полученную во время чемпионата Европы 2024, на котором сборная Украины не смогла выйти в плей-офф из группы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр отметил Джо Луиса и Майка Тайсона
Подопечные Владимира Пятенко вышли в плей-оф отбора на чемпионат Европы