Миколенко выступил с публичной благодарностью по итогам Евро-2024

Защитник сборной Украины и английского клуба «Эвертон» Виталий Миколенко поблагодарил за поддержку, полученную во время чемпионата Европы 2024, на котором сборная Украины не смогла выйти в плей-офф из группы.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку до последней минуты. Это был очень трудный период для меня морально и физически.

Благодарю свою семью за ​​поддержку в это время. Спасибо моим партнерам по команде и тренерскому штабу за поддержку и понимание. И, конечно, спасибо всему персоналу, который меня восстанавливал и оберегал все это время, я очень ценю вас», – написал Миколенко в инстаграме.

Напомним, на Евро-2024 25-летний Миколенко принял участие лишь в одном матче – против сборной Бельгии (0:0), в котором он провел на поле 58 минут и был заменен из-за полученного повреждения.

Ранее сообщалось, что матч с Бельгией стал историческим для Украины.