Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко выступил с публичной благодарностью по итогам Евро-2024
Сборная УКРАИНЫ
28 июня 2024, 01:14 | Обновлено 28 июня 2024, 01:42
161
0

Миколенко выступил с публичной благодарностью по итогам Евро-2024

Украинец – о чемпионате Европы в Германии

28 июня 2024, 01:14 | Обновлено 28 июня 2024, 01:42
161
0
Миколенко выступил с публичной благодарностью по итогам Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины и английского клуба «Эвертон» Виталий Миколенко поблагодарил за поддержку, полученную во время чемпионата Европы 2024, на котором сборная Украины не смогла выйти в плей-офф из группы.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку до последней минуты. Это был очень трудный период для меня морально и физически.

Благодарю свою семью за ​​поддержку в это время. Спасибо моим партнерам по команде и тренерскому штабу за поддержку и понимание. И, конечно, спасибо всему персоналу, который меня восстанавливал и оберегал все это время, я очень ценю вас», – написал Миколенко в инстаграме.

Напомним, на Евро-2024 25-летний Миколенко принял участие лишь в одном матче – против сборной Бельгии (0:0), в котором он провел на поле 58 минут и был заменен из-за полученного повреждения.

Ранее сообщалось, что матч с Бельгией стал историческим для Украины.

По теме:
СТЕПАНЕНКО: «Мы считали, что сможем обыграть Румынию на мастерстве»
Трубин отдал на доброе дело награду за матч Евро-2024 против Бельгии
Владимир БРАЖКО: «Очень грустно, что мы не вышли в плей-офф»
Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Футбол | 27 июня 2024, 10:24 80
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым

Игорь Бурбас не хотел распространять информацию до вылета из Евро-2024

Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Футбол | 27 июня 2024, 23:59 0
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024

Завершился групповой этап ЧЕ

В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Футбол | 27.06.2024, 09:36
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
Бокс | 27.06.2024, 12:00
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
Известный тренер назвал украинцев, которые должны подорожать после Евро
Футбол | 27.06.2024, 21:36
Известный тренер назвал украинцев, которые должны подорожать после Евро
Известный тренер назвал украинцев, которые должны подорожать после Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
27.06.2024, 06:55 61
Футбол
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
26.06.2024, 22:24 32
Футбол
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 06:15 31
Бокс
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком
«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком
26.06.2024, 20:15 1
Бокс
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 442
Футбол
Андрей Ермак прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024
Андрей Ермак прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024
26.06.2024, 21:14 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем