Италия17 июля 2024, 19:39 | Обновлено 17 июля 2024, 19:40
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с талантливым хавбеком
Фабио Миретти останется в клубе до 2028 года
17 июля 2024, 19:39 | Обновлено 17 июля 2024, 19:40
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«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с полузащитником Фабио Миретти. Новое соглашение с 20-летним итальянским хавбеком рассчитано на четыре года – до лета 2028 года.
Миретти является воспитанником «Ювентуса», за первую команду «Старой синьоры» выступает с 2022 года. Трансферная стоимость игрока сейчас оценивается в 15 миллионов евро.
В сезоне 2023/2024 на счету Миретти 2 гола и 2 ассиста в 28 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. На счету хавбека 1 гол в 9 матчах за сборную Италии U-21.
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