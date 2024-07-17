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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 18:55 | Обновлено 17 июля 2024, 19:19
656
0

Назван стартовый состав Динамо на спарринг с командой из ЮАР

Команда Александра Шовковского сыграет с клубом «Мамелоди Сандаунз»

17 июля 2024, 18:55 | Обновлено 17 июля 2024, 19:19
656
0
Назван стартовый состав Динамо на спарринг с командой из ЮАР
ФК Динамо

17 июля в 19:00 киевское «Динамо» проводит очередной товарищеский матч на летних сборах в Австрии.

Команда Александра Шовковского сыграет с клубом «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.

23 и 31 июля сине-белые проведут матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против сербского «Партизана».

Стал известен стартовый состав Динамо на спарринг

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Мамелоди Сандаунз контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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