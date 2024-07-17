Украина. Премьер лига17 июля 2024, 18:55 | Обновлено 17 июля 2024, 19:19
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Назван стартовый состав Динамо на спарринг с командой из ЮАР
Команда Александра Шовковского сыграет с клубом «Мамелоди Сандаунз»
17 июля 2024, 18:55 | Обновлено 17 июля 2024, 19:19
656
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17 июля в 19:00 киевское «Динамо» проводит очередной товарищеский матч на летних сборах в Австрии.
Команда Александра Шовковского сыграет с клубом «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.
23 и 31 июля сине-белые проведут матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против сербского «Партизана».
Стал известен стартовый состав Динамо на спарринг
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