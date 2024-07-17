Тренер Партизана: «Киевское и московское Динамо на одном уровне»
«Динамо» сыграет с сербским клубом во 2-м раунде квалификации ЛЧ
Главный тренер сербского «Партизана» Александар Станоевич рассказал об ожиданиях от матча против «Динамо» Киев.
«Они уровня «Динамо» москва, это будет матч с высокой интенсивностью и прямой игрой. Это будет напряженный матч против сильного соперника. Вы видели, как мы играли в россии, с каким уровнем интенсивности и объемом бега нам приходилось справляться».
В матче с киевским «Динамо» мы должны быть немного опаснее в атаке. В первых двух товарищеских матчах в россии мы не представляли угрозы, не атаковали штрафную соперника, слишком мало времени проводили в финальной трети поля. Наша дисциплина постепенно формируется, но нам нужно немного больше движения без мяча, игра в обоих направлениях. В этом отношении нам нужно, чтобы ребята адаптировались к уровню тренировок».
Киевское «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с сербским «Партизаном».
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