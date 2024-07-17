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Лига чемпионов
17 июля 2024, 14:40 | Обновлено 17 июля 2024, 15:15
816
6

Тренер Партизана: «Киевское и московское Динамо на одном уровне»

«Динамо» сыграет с сербским клубом во 2-м раунде квалификации ЛЧ

17 июля 2024, 14:40 | Обновлено 17 июля 2024, 15:15
816
6
Тренер Партизана: «Киевское и московское Динамо на одном уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Станоевич

Главный тренер сербского «Партизана» Александар Станоевич рассказал об ожиданиях от матча против «Динамо» Киев.

«Они уровня «Динамо» москва, это будет матч с высокой интенсивностью и прямой игрой. Это будет напряженный матч против сильного соперника. Вы видели, как мы играли в россии, с каким уровнем интенсивности и объемом бега нам приходилось справляться».

В матче с киевским «Динамо» мы должны быть немного опаснее в атаке. В первых двух товарищеских матчах в россии мы не представляли угрозы, не атаковали штрафную соперника, слишком мало времени проводили в финальной трети поля. Наша дисциплина постепенно формируется, но нам нужно немного больше движения без мяча, игра в обоих направлениях. В этом отношении нам нужно, чтобы ребята адаптировались к уровню тренировок».

Киевское «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с сербским «Партизаном».

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Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов Партизан - Динамо Александар Станоевич
Алексей Тиньков Источник
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Yevginarius
србе на врбе!
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+3
grifon.
а твій недоклюб на якому рівні?
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+1
stalevar1250
Зачётно унизил, прям конкретно 
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-3
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