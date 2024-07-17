Англия17 июля 2024, 19:07 |
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Джон ТЕРРИ: «У Саутгейта будут предложения в АПЛ»
Легендарный защитник – об экс-тренере сборной Англии
17 июля 2024, 19:07 |
166
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Легендарный экс-защитник сборной Англии Джон Терри поделился своим мнением по поводу будущего Гарета Саутгейта после того, как он покинул пост главного тренера сборной Англии:
«Гарет всегда был сдержан и очень хорошо реагировал на критику.
Многие бывшие игроки сильно критиковали Гарета и команду – это игроки, которые не проходили дальше четвертьфинала, и они критикуют тренера, который сделал невероятную работу.
Я уверен, что у Гарета будут предложения в Премьер-лиге или в других странах», – заявил Терри.
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Комментарии 1
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Сомневаюсь, это футбол позапрошлого десятилетия. Сейчас даже в Серии А мало кто так играет. Когда даже Хави брали в Барселону, то в спортивных журналах разбирали его схему, которую он якобы изобрел в Катаре, мол берут за это. Что разбирать у Саутгейта?
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