Джон ТЕРРИ: «У Саутгейта будут предложения в АПЛ»

Легендарный экс-защитник сборной Англии Джон Терри поделился своим мнением по поводу будущего Гарета Саутгейта после того, как он покинул пост главного тренера сборной Англии:

«Гарет всегда был сдержан и очень хорошо реагировал на критику.

Многие бывшие игроки сильно критиковали Гарета и команду – это игроки, которые не проходили дальше четвертьфинала, и они критикуют тренера, который сделал невероятную работу.

Я уверен, что у Гарета будут предложения в Премьер-лиге или в других странах», – заявил Терри.