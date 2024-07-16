ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии
У «трех львов» будет новый коуч
Известный футбольный тренер Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера национальной сборной Англии, сообщают официальные ресурсы ФА.
53-летний специалист возглавлял команду в течение почти 8 лет. Во главе «трех львов» Гарет провел 102 матча (64 победы, 20 ничьих, 18 поражений), дважды вышел в финал Евро (2021 и 2024 года) и один раз сыграл в полуфинале чемпионата мира (2018 год). Выиграть хотя бы один трофей не удалось.
Ранее сообщалось, что у Футбольной ассоциации Англии есть 7 кандидатур на замену Гарету Саутгейту.
After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.— England (@England) July 16, 2024
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