ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии

Известный футбольный тренер Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера национальной сборной Англии, сообщают официальные ресурсы ФА.

53-летний специалист возглавлял команду в течение почти 8 лет. Во главе «трех львов» Гарет провел 102 матча (64 победы, 20 ничьих, 18 поражений), дважды вышел в финал Евро (2021 и 2024 года) и один раз сыграл в полуфинале чемпионата мира (2018 год). Выиграть хотя бы один трофей не удалось.

Ранее сообщалось, что у Футбольной ассоциации Англии есть 7 кандидатур на замену Гарету Саутгейту.

