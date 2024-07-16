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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 13:13 |
858
4

ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии

У «трех львов» будет новый коуч

16 июля 2024, 13:13 |
858
4
ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Известный футбольный тренер Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера национальной сборной Англии, сообщают официальные ресурсы ФА.

53-летний специалист возглавлял команду в течение почти 8 лет. Во главе «трех львов» Гарет провел 102 матча (64 победы, 20 ничьих, 18 поражений), дважды вышел в финал Евро (2021 и 2024 года) и один раз сыграл в полуфинале чемпионата мира (2018 год). Выиграть хотя бы один трофей не удалось.

Ранее сообщалось, что у Футбольной ассоциации Англии есть 7 кандидатур на замену Гарету Саутгейту.

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Источник: Саутгейт определился с дальнейшими планами
Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу отставка
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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ĴØЌÉŔ
Так могут поступить не многие . Ребров не даст соврать. ( Хоть бы у Реброва хватило смелости поступить так же)
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0
Stanislav Matusevych
Тепер у англійців, які за складом були на голову сильніші за усіх на Євро, буде шанс щось нарешті виграти вперше з 1966-го. 
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0
Андрей⚒️
Сам напукал, сам понюхал
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-2
Владислав Рейский
меняем на реброва)
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-3
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