Продержался 8 матчей. В Ла Лиге состоялась очередная тренерская отставка

В испанской Ла Лиге состоялась очередная тренерская отставка – Вальядолид второй раз за сезон уволил главного тренера. Об этом пишет пресс-служба клуба.

По официальной информации, Диего Кокка не оправдал доверие руководства. Специалист провел всего восемь матчей в должности главного тренера клуба.

Кокка стал вторым уволенным тренером Вальядолида в течение этого сезона. Ранее клуб указал на дверь Пауло Пеццолано.

«Бело-фиолетовых» возглавит главный тренер второй команды Вальядолида Альваро Рубио. Ранее он провел в статусе временного наставника 3 матча – два в Ла Лиге и один в Кубке Испании.