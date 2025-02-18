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Испания
18 февраля 2025, 08:51 |
433
0

Продержался 8 матчей. В Ла Лиге состоялась очередная тренерская отставка

Диего Кокка покинул пост главного тренера «Вальядолида»

18 февраля 2025, 08:51 |
433
0
Продержался 8 матчей. В Ла Лиге состоялась очередная тренерская отставка
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Кокка

В испанской Ла Лиге состоялась очередная тренерская отставка – Вальядолид второй раз за сезон уволил главного тренера. Об этом пишет пресс-служба клуба.

По официальной информации, Диего Кокка не оправдал доверие руководства. Специалист провел всего восемь матчей в должности главного тренера клуба.

Кокка стал вторым уволенным тренером Вальядолида в течение этого сезона. Ранее клуб указал на дверь Пауло Пеццолано.

«Бело-фиолетовых» возглавит главный тренер второй команды Вальядолида Альваро Рубио. Ранее он провел в статусе временного наставника 3 матча – два в Ла Лиге и один в Кубке Испании.

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Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу отставка
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Вальядолид
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