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  4. Аргентинский король на вершине. Лучшие игроки матча в Ла Лиге с 2009
Испания
17 февраля 2025, 22:46 |
324
0

Аргентинский король на вершине. Лучшие игроки матча в Ла Лиге с 2009

Процент наград игрока матча за игру у Месси на совсем другом уровне

17 февраля 2025, 22:46 |
324
0
Аргентинский король на вершине. Лучшие игроки матча в Ла Лиге с 2009
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В Ла Лиге в последнее время было много игроков, которые часто решали судьбу матчей и не раз становились лучшими на поле. Лионель Месси и Криштиану Роналду возглавили список по самому высокому проценту наград игрока матча от общего количества проведенных встреч.

Третье место в рейтинге занял новобранец Ла Лиги и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который в 5 из 21 поединка становился лучшим игроком матча (23,8%).

На втором месте расположилась легенда «сливочных» Роналду, у которого процент наград игрока матча за игру составляет 31.8% (93 на 292).

Вершину рейтинга возглавляет Месси, который в каждом втором матче становился лучшим игроком на поле (55,2%, 227 из 411). Также у Лео наибольшее количество наград и сыгранных матчей среди всех игроков списка.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Рафинья Диас Неймар Набиль Фекир Яго Аспас Херард Морено Роберт Левандовски Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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