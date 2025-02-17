Аргентинский король на вершине. Лучшие игроки матча в Ла Лиге с 2009
Процент наград игрока матча за игру у Месси на совсем другом уровне
В Ла Лиге в последнее время было много игроков, которые часто решали судьбу матчей и не раз становились лучшими на поле. Лионель Месси и Криштиану Роналду возглавили список по самому высокому проценту наград игрока матча от общего количества проведенных встреч.
Третье место в рейтинге занял новобранец Ла Лиги и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который в 5 из 21 поединка становился лучшим игроком матча (23,8%).
На втором месте расположилась легенда «сливочных» Роналду, у которого процент наград игрока матча за игру составляет 31.8% (93 на 292).
Вершину рейтинга возглавляет Месси, который в каждом втором матче становился лучшим игроком на поле (55,2%, 227 из 411). Также у Лео наибольшее количество наград и сыгранных матчей среди всех игроков списка.
📊 Les joueurs avec le meilleur % de trophées d’homme du match par match en Liga depuis 2009 pic.twitter.com/itvUVt9nOg— PopFoot (@ThePopFoot) February 15, 2025
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