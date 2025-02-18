Украина. Премьер лига18 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:16
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Источник: Друди покинул пост спортивного директора Полесья
Аргентинский специалист 9 месяцев проработал в структуре житомирского клуба
18 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:16
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Житомирский клуб «Полесье» расторг контракт со спортивным директором Дарио Друди, сообщает ТаТоТаке.
Такое решение принял президент клуба Геннадий Буткевич. Стороны поблагодарили друг друга за совместную работу.
Аргентинский специалист работал в структуре клуба 9 месяцев, сосредоточившись преимущественно на развитии молодежного сектора.
По информации источника, «Полесье» уже приступило к поискам нового спортивного директора.
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