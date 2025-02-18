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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:16
430
0

Источник: Друди покинул пост спортивного директора Полесья

Аргентинский специалист 9 месяцев проработал в структуре житомирского клуба

18 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:16
430
0
Источник: Друди покинул пост спортивного директора Полесья
ФК Полесье. Дарио Друди и Геннадий Буткевич

Житомирский клуб «Полесье» расторг контракт со спортивным директором Дарио Друди, сообщает ТаТоТаке.

Такое решение принял президент клуба Геннадий Буткевич. Стороны поблагодарили друг друга за совместную работу.

Аргентинский специалист работал в структуре клуба 9 месяцев, сосредоточившись преимущественно на развитии молодежного сектора.

По информации источника, «Полесье» уже приступило к поискам нового спортивного директора.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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