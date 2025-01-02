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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 07:29 |
1771
1

Бывший футболист и тренер Динамо займет руководящую должность в клубе УПЛ

Александр Хацкевич станет спортивным директором житомирского «Полесья»

02 января 2025, 07:29 |
1771
1
Бывший футболист и тренер Динамо займет руководящую должность в клубе УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Легендарный футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич займет руководящую должность в житомирском «Полесье».

Президент клуба Геннадий Буткевич давно рассматривает кандидатуру специалиста. Хацкевич претендует на одну из двух должностей – спортивного директора или советника президента по спортивным вопросам.

Нынешний спортивный директор «Полесья» Дарио Друди сосредоточится на работе во главе клубной академии, если Хацкевич присоединится к житомирскому клубу.

Белорусский специалист ранее возглавлял киевское «Динамо», с которым дважды побеждал в Суперкубке Украины и дважды занимал второе место в чемпионате. Последним местом работы Хацкевича был польский «Заглембе» (2024).

Ранее сообщалось, что Хацкевич назвал лучшего тренера Украины в 2024 году.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев спортивный директор Дарио Друди
Микола Титюк Источник: Динамомания
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Коментатор
І навіщо він там?
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