Бывший футболист и тренер Динамо займет руководящую должность в клубе УПЛ
Александр Хацкевич станет спортивным директором житомирского «Полесья»
Легендарный футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич займет руководящую должность в житомирском «Полесье».
Президент клуба Геннадий Буткевич давно рассматривает кандидатуру специалиста. Хацкевич претендует на одну из двух должностей – спортивного директора или советника президента по спортивным вопросам.
Нынешний спортивный директор «Полесья» Дарио Друди сосредоточится на работе во главе клубной академии, если Хацкевич присоединится к житомирскому клубу.
Белорусский специалист ранее возглавлял киевское «Динамо», с которым дважды побеждал в Суперкубке Украины и дважды занимал второе место в чемпионате. Последним местом работы Хацкевича был польский «Заглембе» (2024).
Ранее сообщалось, что Хацкевич назвал лучшего тренера Украины в 2024 году.
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